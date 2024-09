Наводнения в Европе унесли жизни шести человек

Как минимум шесть человек, включая одного пожарного, погибли в результате наводнений, вызванных циклоном «Борис», в ряде европейских стран, сообщает Zakon.kz.

Как пишет DW, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Циклон затронул населенные пункты в Польше, Чехии, Румынии и Молдове. В Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия, при ликвидации последствий наводнения погиб пожарный. Губернатор региона Йоханна Микль-Лайтнер сообщила, что для помощи пострадавшим пришлось привлечь армию.

Devastating floods on the south of Poland, #Głuchołazy #StronieŚląskie. Bridges, dams and houses have been swept away, people evacuated. One person died. #climatecrisis #ClimateEmergency #floods #PolandFloods pic.twitter.com/p30WYapu2L

