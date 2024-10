Наводнения в Испании унесли жизни более 50 человек

По меньшей мере 50 человек стали жертвами наводнений в испанской провинции Валенсия после сильных дождей, которые обрушились на регион, сообщает Zakon.kz.

Буря также привела к нарушению железнодорожного сообщения и отмене авиарейсов.

If you live in Valencia 🇪🇸, I hope God puts his hand on you and your family and that you have the protection you need.DANA effects #DANA #Valencia #Spain pic.twitter.com/fBivmgLKEp

— Pain | Akatsuki🔶 (@Pain_Bsc) October 30, 2024