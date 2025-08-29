Новые правила обязательного психиатрического освидетельствования с 1 марта 2026 года

Минздрав России утвердил изменения в порядок прохождения обязательного психиатрического освидетельствования (ОПО) для работников определённых профессий. Новые положения закреплены приказом от 02.07.2025 № 392н, который корректирует действующий приказ № 342н от 20.05.2022.

Суть изменений

С 1 марта 2026 года работодатель сможет направить сотрудника на внеочередное психиатрическое обследование, если во время обязательного медицинского осмотра врачебная комиссия выявит признаки психического расстройства. Для этого больше не потребуется предварительное заключение врача-психиатра ( подробнее о поправках ).

Кого касается

Обследование обязательно для работников профессий с повышенным уровнем ответственности и рисков:

педагогов и сотрудников образовательных организаций;

водителей и диспетчеров транспорта;

сотрудников полиции, охранных структур;

представителей сферы услуг и иных категорий, перечисленных в приложении № 2 к приказу № 342н.

Как проходит процедура

Признаки возможного расстройства фиксируются врачебной комиссией на медосмотре. Работодатель оформляет направление в медицинскую организацию, имеющую лицензию на оказание психиатрической помощи. Освидетельствование проводится в течение 20 календарных дней. По итогам комиссия выдает заключение о пригодности или непригодности работника к выполнению конкретного вида деятельности.

Диагноз при этом работодателю не сообщается, сохраняется режим врачебной тайны.

Права и обязанности сторон

Обследование проводится при добровольном согласии работника, однако его отказ может повлечь отстранение от работы (ст. 76 ТК РФ).

Работодатель обязан организовать и оплатить прохождение обследования, а также соблюдать требования к защите персональных данных.

Последствия отказа

Отказ от прохождения ОПО ведёт к временному отстранению от работы без сохранения зарплаты. При систематическом уклонении возможно увольнение по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Нормативная база

Приказ Минздрава России от 02.07.2025 № 392н (вступает в силу 01.03.2026).

Приказ Минздрава России от 20.05.2022 № 342н (действует до 01.09.2028).

Трудовой кодекс РФ: ст. 220, 76, 81.

Закон РФ № 3185-1 «О психиатрической помощи…».

Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных».

Вывод

Изменения вводят новый порядок направления на психиатрическое освидетельствование. Теперь основанием станет не только заключение психиатра, но и выявленные комиссией признаки расстройства при медосмотре. Для работников сохраняются права на добровольность обследования и медицинскую тайну, а для работодателей — обязанность чёткого соблюдения процедур и защиты персональных данных.