Очередную выходку Хантера Байдена обсуждают в Сети

Сын уходящего президента США Джо Байдена Хантер не перестает быть фигурантом обсуждаемых тем. К примеру, на этот раз стало известно, что Байден-младший не заплатил сотни тысяч долларов за аренду жилья, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступил управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр, написав об этом на своей странице в Х (бывший Twitter).

So what happens to the $300k+ in back pay rent that Hunter Biden owes my family from 2019-2020?Is that pardoned now?Thanks Joe(This is a true story) — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) December 2, 2024

«Что же будет с 300 тысячами долларов, которые Хантер Байден задолжал моей семье за 2019-2020 годы? Теперь он помилован? Спасибо, Джо», – говорится в его обращении.

Пост привлек внимание публики. Арендодатель, отвечая на многочисленные вопросы, добавил, что Хантер предлагал расплатиться якобы предметом искусства. Кроме того, сын Джо Байдена успел сменить замки, ограничив доступ к жилью.

Yup. True story. Hunter was our tenant in Venice, CA. Didn’t pay rent for over a year. Tried to pay w/ art made from his own feces. Absolute shit bag. — Shaun Maguire (@shaunmmaguire) December 2, 2024

В заключении Шон Магуайр добавил, что эта история стала большой ошибкой.

Напомним, 1 декабря Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, добавив, что обвинения в адрес Хантера являются попытками «сломить» его самого и нет причин думать, что они прекратятся.

Подобное решение также вызвало шквал осуждения и непонимания со стороны общественности. К примеру, победивший на президентских выборах Дональд Трамп назвал это злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Миллиардер Илон Маск добавил: «Это решение ставит под сомнение целостность Штатов».