Очередную выходку Хантера Байдена обсуждают в Сети

Очередную выходку Хантера Байдена обсуждают в Сети

Очередную выходку Хантера Байдена обсуждают в Сети

Сын уходящего президента США Джо Байдена Хантер не перестает быть фигурантом обсуждаемых тем. К примеру, на этот раз стало известно, что Байден-младший не заплатил сотни тысяч долларов за аренду жилья, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступил управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр, написав об этом на своей странице в Х (бывший Twitter).

«Что же будет с 300 тысячами долларов, которые Хантер Байден задолжал моей семье за 2019-2020 годы? Теперь он помилован? Спасибо, Джо», – говорится в его обращении.

Пост привлек внимание публики. Арендодатель, отвечая на многочисленные вопросы, добавил, что Хантер предлагал расплатиться якобы предметом искусства. Кроме того, сын Джо Байдена успел сменить замки, ограничив доступ к жилью.

В заключении Шон Магуайр добавил, что эта история стала большой ошибкой.

Напомним, 1 декабря Джо Байден помиловал своего сына Хантера по двум уголовным делам, добавив, что обвинения в адрес Хантера являются попытками «сломить» его самого и нет причин думать, что они прекратятся.

Очередную выходку Хантера Байдена обсуждают в Сети

Подобное решение также вызвало шквал осуждения и непонимания со стороны общественности. К примеру, победивший на президентских выборах Дональд Трамп назвал это злоупотреблением и нарушением норм правосудия. Миллиардер Илон Маск добавил: «Это решение ставит под сомнение целостность Штатов».

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