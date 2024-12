Очередную выходку Хантера Байдена обсуждают в Сети

Сын уходящего президента США Джо Байдена Хантер не перестает быть фигурантом обсуждаемых тем. К примеру, на этот раз стало известно, что Байден-младший не заплатил сотни тысяч долларов за аренду жилья, сообщает Zakon.kz.

С таким заявлением выступил управляющий фонда Sequoia Шон Магуайр, написав об этом на своей странице в Х (бывший Twitter).

So what happens to the $300k+ in back pay rent that Hunter Biden owes my family from 2019-2020?Is that pardoned now?Thanks Joe(This is a true story)

— Shaun Maguire (@shaunmmaguire) December 2, 2024