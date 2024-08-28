Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски сообщил в социальной сети X, что покинул Европейский союз в связи с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

На странице своего аккаунта он сообщил, что благополучно покинул Европу.

Также Павловски добавил, что власти Франции угрожали видеохостингу, и «теперь они перешли красную черту», арестовав основателя Telegram за то, что он не ограничивал свободу слова.

Французские власти выдали ордер на арест не только ему, но и его брату-соучредителю Николаю.

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