Основатель видеохостинга Rumble покинул Евросоюз после ареста Дурова

Основатель видеохостинга Rumble Крис Павловски сообщил в социальной сети X, что покинул Европейский союз в связи с арестом основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, сообщает Zakon.kz.

На странице своего аккаунта он сообщил, что благополучно покинул Европу.

Также Павловски добавил, что власти Франции угрожали видеохостингу, и «теперь они перешли красную черту», арестовав основателя Telegram за то, что он не ограничивал свободу слова.

I’m a little late to this, but for good reason – I’ve just safely departed from Europe.France has threatened Rumble, and now they have crossed a red line by arresting Telegram’s CEO, Pavel Durov, reportedly for not censoring speech.Rumble will not stand for this behavior and…

– Chris Pavlovski (@chrispavlovski) August 25, 2024