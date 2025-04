Палетка теней для век `CATRICE` THE DARK COCOA

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Придайте взгляду шоколадный флёр с помощью палетки теней The Dark Cocoa Eyeshadow Palette от Catrice. В палетке представлены восемь насыщенных, гармонично сочетающихся оттенков, среди которых теплые темно-шоколадные тона, матовые и сияющие оттенки коричневого, а также светлые нюдовые оттенки. Благодаря бархатистой текстуре тени легко наносятся и растушевываются, позволяя создавать мягкий, но в то же время выразительный макияж.

Способ применения: Для создания моно-образа нанесите более светлый оттенок из палетки теней The Dark Cocoa Eyeshadow… Palette от Catrice на внутренний уголок глаза, а более темные тона распределите по внешнему веку. Хотите добиться 3D-эффекта — нанесите шиммерный светлый оттенок на центр века, а на складку века нанесите матовый темный оттенок. Используйте разные кисти для каждого цвета, чтобы сохранить четкость и не испортить макияж.

Состав: INGREDIENTS NO 1: MICA, TRIETHYLHEXANOIN, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, TALC, ISONONYL ISONONANOATE, MAGNESIUM MYRISTATE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-1, BORON NITRIDE, ISODODECANE, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, TIN OXIDE, CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). AND/UND INGREDIENTS NO 2, 8: MICA, TALC, MAGNESIUM MYRISTATE, TRIETHYLHEXANOIN, SILICA, BORON NITRIDE, ISONONYL ISONONANOATE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-1, ISODODECANE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, PHENOXYETHANOL, MAY CONTAIN/[+/-]: CI 77266 (BLACK 2) (NANO), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES). AND/UND INGREDIENTS NO 3, 7: MICA, SYNTHETIC FLUORPHLOGOPITE, TRIETHYLHEXANOIN, TALC, ISONONYL ISONONANOATE, MAGNESIUM MYRISTATE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-1, BORON NITRIDE, ISODODECANE, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, PHENOXYETHANOL, TIN OXIDE, CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). AND/UND INGREDIENTS NO 4: MICA, TALC, MAGNESIUM MYRISTATE, TRIETHYLHEXANOIN, SILICA, BORON NITRIDE, ISONONYL ISONONANOATE, ISODODECANE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-1, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, PHENOXYETHANOL, CI 77266 (BLACK 2) (NANO), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES). AND/UND INGREDIENTS NO 5: MICA, TALC, TRIETHYLHEXANOIN, MAGNESIUM MYRISTATE, ISONONYL ISONONANOATE, SILICA, BORON NITRIDE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-1, ISODODECANE, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, PHENOXYETHANOL, CI 77266 (BLACK 2) (NANO), CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES). AND/UND INGREDIENTS NO 6: MICA, TALC, MAGNESIUM MYRISTATE, TRIETHYLHEXANOIN, SILICA, BORON NITRIDE, ISONONYL ISONONANOATE, ISODODECANE, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-1, BIS-DIGLYCERYL POLYACYLADIPATE-2, ETHYLHEXYLGLYCERIN, POLYGLYCERYL-3 DIISOSTEARATE, PHENOXYETHANOL, CI 77491, CI 77492, CI 77499 (IRON OXIDES), CI 77891 (TITANIUM DIOXIDE). Обзор от бренда

Область использования: глаза

Вес в упаковке: 75 г

Высота упаковки: 10 мм

Ширина упаковки: 130 мм

Длина упаковки: 55 мм

Тег: Тени для глаз

Раздел: тени для век

Артикул 254821

Страна: КИТАЙ/ CHINA



