Павлу Дурову продлили арест

Срок содержания Павла Дурова под стражей был продлен, к такому решению пришли судебные власти Франции в воскресенье 25 августа, сообщает Zakon.kz.

Информацию об этом публикуют французские СМИ.

French judicial authorities on Sunday extended the detention of the Russian-born founder and chief of Telegram Pavel Durov after his arrest at a Paris airport over alleged offences related to the popular but controversial messaging app.https://t.co/34k0i9taah

— AFP News Agency (@AFP) August 25, 2024