Пенка для умывания `CELIMAX` JI WOO GAE глубокоочищающая с содой 150 мл

1 990 ₽ 1 592 ₽ С максимальной
скидкой по карте
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Глубокоочищающая пенка для умывания CELIMAX JI WOO GAE с содой эффективно удаляет омертвевшие клетки кожи, абсорбирует избытки кожного сала и очищает поры. Пенка нормализует работу сальных желез, обладает высокими антибактериальными и противовоспалительными свойствами. CELIMAX JI WOO GAE борется с преждевременным старением и восстанавливает кожный барьер. Повышает упругость и эластичность кожи. Увлажняет, успокаивает, снимает раздражение. В результате кожа становится бархатистой и матовой.
Способ применения: Вспенить, нанести на влажную кожу, слегка помассировать. Смыть теплой водой.
Состав: Aqua, Myristic Acid, Glycerin, Potassium Hydroxide, Propylene Glycol, Lauric Acid, Palmitic Acid, Stearic Acid, PEG-75, Glyceryl Stearate, PEG-100 Stearate, Salicylic Acid, Fragrance, Poloxamer 184, Phenoxyethanol, Centella Asiatica Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, Butylene Glycol, Disodium EDTA, Hydrogenated Lecithin, 1,2-Hexanediol, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Ulmus Davidiana Root Extract, Undaria Pinnatifida Extract, Ceramide Np, Canadian Colloidal Clay, Moroccan Lava Clay, Spirulina Platensis Extract, Oyster Shell Extract, Sea Silt Extract, Sodium Bicarbonate Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Тип кожи: комбинированная
- Вес в упаковке: 180 г
- Высота упаковки: 170 мм
- Ширина упаковки: 70 мм
- Длина упаковки: 43 мм
- Тег: Средства для умывания лица
- Раздел: умывание
- Артикул 250353
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
-
Все товары бренда