Первая леди Бразилии обругала Илона Маска

В преддверии G20 Розангела да Силва неудачно пошутила над Илоном Маском, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что во время ее выступления на общественном мероприятии в Рио-де-Жанейро 17 ноября из музыкальных колонок раздался звук, напоминающий корабельный гудок. Жена главы государства, которая выступала в защиту необходимости регулирования социальных сетей предположила, что это все происки бизнесмена.

Brazilian First Lady Rosângela Lula da Silva, who is called Janja, says «f*ck you Elon Musk,» during an appearance. Mrs. da Silva and Musk have battled for a year now over regulation of Twitter and she threatened to sue him after her account was hacked. pic.twitter.com/fCrefEl5Vq

