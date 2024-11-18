Первая леди Бразилии обругала Илона Маска

Первая леди Бразилии обругала Илона Маска

Первая леди Бразилии обругала Илона Маска

В преддверии G20 Розангела да Силва неудачно пошутила над Илоном Маском, сообщает Zakon.kz.

Дело в том, что во время ее выступления на общественном мероприятии в Рио-де-Жанейро 17 ноября из музыкальных колонок раздался звук, напоминающий корабельный гудок. Жена главы государства, которая выступала в защиту необходимости регулирования социальных сетей предположила, что это все происки бизнесмена.

«Я думаю, это Илон Маск! Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!», – произнесла 58-летняя жена президента Бразилии.

Маск в ответ посмеялся над супругой Луиса Инасиу Лула да Силвы и уверенно заявил, что они проиграют следующие выборы.

Известно, что ранее между ними был конфликт из-за требований Конституционного суда по модернизации Х и зачистке там аккаунтов оппозиции во главе с экс-президентом Болсонару.

Недавно The Guardian отказалась от публикаций в социальной сети Х. Следом о своем выходе из Х заявил писатель Стивен Кинг.

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