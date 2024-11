Первая леди США и ее внук встретили рождественскую елку

26 ноября в Белый дом доставили рождественскую ель, сообщает Zakon.kz.

В этом году рождественскую ель доставили из Северной Каролины. По традиции дерево подвезли к Белому дому на карете, запряженной лошадьми с колокольчиками.

Christmas tree arrives at the White House 👇🎄pic.twitter.com/MObGtOTTpj

Главную елку страны встретила первая леди США Джилл Байден с внуком Бо в присутствии гостей из Северной Каролины – конгрессвумен Вирджинии Фокс, а также военнослужащих Национальной гвардии штата и членов их семей.

First Lady Jill Biden and her grandson Beau retrieve the White House Christmas tree. pic.twitter.com/vNVNSjbmWw

— The Recount (@therecount) November 25, 2024