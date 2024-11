Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город

Исследователи NASA случайно обнаружили заброшенную военную базу США, погребенную под ледяным щитом Гренландии. В лагере могут быть захороненные радиоактивные и химические отходы, сообщает Zakon.kz.

По информации ученых, в апреле 2024 года самолет, оснащенный специальным радаром, патрулировал снежные просторы северной Гренландии, находясь в 240 километрах от космической базы Питуффик.

В определенный момент радар зафиксировал аномалию на глубине 30 м под ледяным покровом. Как позже выяснилось, это был «Лагерь века» (Camp Century), известный как «город подо льдом».

There’s a camp under the ice! 🤯A new radar image captured by @NASAJPL scientists during UAVSAR instrument tests reveals structural elements of Camp Century, an abandoned U.S. military base that is now buried within the Greenland Ice Sheet. https://t.co/mksKUpXA59 pic.twitter.com/NZszT5PFlI

— NASA Earth (@NASAEarth) November 26, 2024