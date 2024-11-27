Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город

Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город

Под толщей льда Гренландии обнаружен секретный военный город

Исследователи NASA случайно обнаружили заброшенную военную базу США, погребенную под ледяным щитом Гренландии. В лагере могут быть захороненные радиоактивные и химические отходы, сообщает Zakon.kz.

По информации ученых, в апреле 2024 года самолет, оснащенный специальным радаром, патрулировал снежные просторы северной Гренландии, находясь в 240 километрах от космической базы Питуффик.

В определенный момент радар зафиксировал аномалию на глубине 30 м под ледяным покровом. Как позже выяснилось, это был «Лагерь века» (Camp Century), известный как «город подо льдом».

Военную базу, как отмечено на портале NASA Earth Observatory, построили инженеры в 1959 году. Тогда предполагалось, что она и другие арктические города смогут выдержать даже ядерный удар. В 1967 году база закрылась, и за долгие годы ее полностью занесло снегом и льдом.

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