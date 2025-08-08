Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу: схема и инструкция

Рассказываем, как подключить электрический бойлер своими руками.

Как правильно подключить накопительный водонагреватель к водопроводу? Подготовили схему, которая подходит для дачи и квартиры.

Все о подключении бойлера к воде

Правила безопасности

Инструменты и расходные материалы

Пошаговая инструкция

— Подготовка труб

— Подключение к холодной воде

— Подключение к горячей воде

— Слив

Особенности работы в квартире

Особенности работы на даче

Правила безопасности

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу своими руками несложное, если у вас есть опыт работы с сантехникой и электрикой. Напоминаем базовые правила безопасности.

Убедитесь, что корпус бойлера надежно закреплен на стене или на полу.

Перекройте воду по всей квартире или в доме.

Убедитесь, что все смесители в раковинах закрыты.

Подключайте прибор к электричеству только после того, как подсоедините к водопроводу и проверите на утечки.

Соблюдайте рекомендации производителя при выборе диаметра тройников, гибких шлангов, других комплектующих. Если схема в инструкции к прибору отличается от стандартной, следуйте инструкции.

Подключать оборудование к водопроводу нужно после установки. Но качество его работы во многом зависит от выбранного места. Здесь тоже действуют свои правила безопасности.

Лучше поставить два небольших бойлера в санузле и на кухне, чем один огромный — в котельной.

Чем короче подводка от трубы до бака, тем меньше риск утечек, остывания горячей воды на выходе. Старайтесь монтировать бойлер как можно ближе к выходу из водопровода и сантехнике.

Для длинной подводки используйте не гибкий шланг, а стальные, медные или пластиковые трубы, выдерживающие температуру до 95 градусов Цельсия.

Выбирая место для монтажа, проверьте, чтобы подводку ничто не сдавливало и не пережимало. Через перегородки гибкие шланги проводить запрещено.

Настенный бойлер и подводка к нему портят интерьер. Но прятать их за глухой перегородкой не советуют. Накидные гайки, пресс-фитинги на пластиковых трубах нужно регулярно подтягивать, фильтры — менять. Бак — хотя бы раз в год чистить от накипи. Если хотите скрыть оборудование, поставьте его в шкаф или короб, который легко разобрать.

Инструменты и расходные материалы

Для подключения водонагревателя к водопроводу с подготовленными выходами понадобятся:

2 гибких металлических шланга — вместо гибкой подводки можно использовать металлопластиковые или металлические трубы;

4 накидные гайки, резиновые прокладки;

предохранительный клапан и силиконовый сливной шланг, дотягивающийся до ближайшего выхода в канализацию;

1 сливной и 1 запорный шаровый кран;

2 диэлектрические муфты;

1 тройник из латуни;

2 угловых или прямых запорных крана, фильтры грубой очистки — если выходы из системы водоснабжения не подготовлены;

переходники со стали на ПП — если вы хотите подключить гибкую металлическую подводку к полипропиленовым трубам;

ФУМ-лента или сантехнический лен;

ключ под размер накидных гаек.

У большинства бытовых водонагревателей диаметр выходов — 1/2 дюйма (ДУ15). Но перед покупкой комплектующих проверьте рекомендации производителя. Предохранительный клапан, тройники и запорные краны должны соответствовать диаметру выходов нагревателя. Если диаметр труб больше или меньше, ставьте переходник на них, а не на выходе из бойлера.

У любых фитингов может быть внутренняя или наружная резьба. Нарисуйте на бумаге схему подключения перед походом в магазин, чтобы выбрать совместимые соседние элементы.

Гибкую подводку не советуют соединять между собой или резать. Сразу выбирайте шланг нужной длины. При установке он не должен сильно натягиваться, изгибаться под прямым углом или с радиусом меньше 7 см. Учитывайте эти правила при выборе длины.

Если соединяете бак и систему водоснабжения трубами, вам также понадобятся компрессионные или резьбовые фитинги, клипсы или хомуты для крепления к стене, инструменты для резки труб и установки хомутов.

Как подключить накопительный водонагреватель к водопроводу самостоятельно

Вначале нарисуйте схему на бумаге, рассчитайте размер труб или гибкой подводки для соединения, составьте список фитингов.

Подготовка труб

Если вы подключаете бойлер при капитальном ремонте, позаботьтесь о выходах для него при монтаже водопровода. В уже смонтированной системе придется резать стальные трубы ХВС, делать на них резьбу или приваривать тройники с ней. На пластиковые — поставить переходники, которые обеспечат соединение с металлическими фитингами с резьбой — кранами, клапанами, фильтрами и гибкой подводкой.

На выходе из труб нужно поставить запорные краны. В системе ХВС перед ним обязательно ставят фильтр грубой очистки.

Переделывать водопровод сложнее и дороже. Для резки и сварки труб нужно профессиональное оборудование. Для монтажа бойлера в подготовленной системе достаточно ручного инструмента.

Подключение к холодной воде

Найдите на корпусе выход, отмеченный синим цветом. Поставьте в него латунный тройник, предварительно обмотав его резьбу ФУМ-лентой или льняной нитью. Обматывайте ей резьбу любых других металлических деталей. В боковой вывод тройника установите запорный кран с вентилем, позволяющим сливать, а не только перекрывать воду. Установите в нижний выход диэлектрическую муфту. Она не даст току разрушать металлические детали. Муфту можно поставить и после предохранительного клапана, но обязательно до гибкой подводки. В нижний выход или в отверстие муфты поставьте предохранительный клапан. Не ошибитесь с его расположением. Стрелка на корпусе клапана должна смотреть на бак, отверстие под тонкий сливной шланг — вниз. Если стрелки нет, посмотрите в инструкции, какая сторона должна смотреть вверх. Подсоедините гибкий шланг с помощью накидной гайки. Под нее положите резиновую прокладку. Затягивайте соединение плавно и осторожно. Лучше подтянуть при проверке, чем сорвать резьбу лишними усилиями. Второй конец гибкой подводки с помощью накидной гайки зафиксируйте на угловом кране или другом выходе из трубы в системе ХВС. Не забудьте о прокладке, ФУМ-ленте.

В схему подключения водонагревателя к водопроводу также нужно включить фильтры. Минимальная защита — косые грязевики, которые ставят на выходе из труб ХВС. Их советуют дополнить ионообменными фильтрами, которые смягчают воду и защищают нагреватель от накипи. Ионообменные системы ставят сразу перед гибкой подводкой со стороны бойлера. Они резьбовые, поэтому для монтажа дополнительные фитинги не нужны. Могут потребоваться лишь переходники на наружную/внутреннюю резьбу или другой диаметр.

Производитель бойлера может указать в инструкции максимально допустимую жесткость воды. Если вы хотите, чтобы оборудование работало дольше, закажите анализ водопроводной воды и обсудите со специалистом схему очистки. Возможно, он посоветует добавить дополнительные элементы для фильтрации примесей или умягчения.

Подключение к горячей воде

Схема почти та же, что с ХВС, но элементов меньше.

На красный выход из бака монтируют запорный шаровой кран.

Под него — диэлектрическую муфту.

Под нее — гибкую подводку.

Второй конец шланга крепят на трубу ГВС. Между ними должен стоять угловой или прямой запорный кран.

ФУМ-лента на резьбу и прокладки под накидные гайки обязательны и здесь.

Слив

Бойлер периодически сливает немного воды, чтобы бак не лопнул от перепадов давления. В зависимости от напора в системе — от 0,5 литров за сутки или неделю. Выход в предохранительном клапане предназначен для слива этой воды. На отверстие нужно надеть мягкую дренажную трубку, аккуратно обработать прозрачным герметиком место соединения. Второй конец трубки можно вывести в сливной бачок унитаза или отверстие раковины, пустое ведро, если вы готовы регулярно выливать его. Даже если бойлер висит над ванной, выведите сливной шланг в канализацию. От капель воды на акриле или эмали останутся некрасивые пятна.

Если водонагреватель сливает через клапан больше литра в сутки, сильно шумит при сбросе жидкости, включите в схему подключения со стороны трубы ХВС регулятор давления, или редуктор. Он защитит дорогую технику от гидроударов. Но при слабом напоре замедлит наполнение бака.

Подключение накопительного водонагревателя к водопроводу в квартире: правила и особенности

Если в доме есть центральное ГВС, нужно поставить дополнительный запорный кран, перекрывающий горячую воду. Перед работой узнайте в управляющей компании, можно ли перекрыть подающую трубу. Если вы будете перекрывать стояк, то рискуете оставить без воды соседей. Тройник и запорные краны можно поставить перед каждым сантехническим прибором, который использует горячую воду. Такая схема позволит выбирать источник ГВС — общедомовой или от бойлера. Но даже ее нужно предварительно согласовать с управляющей компанией.

Если в доме нет общей ГВС, перед покупкой бойлера сделайте отдельную розетку с автоматом и убедитесь, что проводка выдержит напряжение. К холодной воде подключайтесь по схеме выше.

Как подключить накопительный водонагреватель в частном доме

Для подключения накопительного водонагревателя к водопроводу на даче или в загородном доме подходит стандартная схема. Важные моменты — напряжение в сети, расстояние от источника воды и система водоочистки.

Если напор из скважины низкий, поставьте более мощный насос.

Установите несколько фильтров грубой очистки для защиты от песка. Ионообменные нужны не всегда: вода в скважине обычно гораздо мягче водопроводной.

Убедитесь, что проводка выдержит напряжение, не забудьте об установке защитного автомата.

При правильном монтаже у вас на даче всегда будет горячая вода.