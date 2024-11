Последствия двух мощных землетрясений на Кубе – фото

Сильные землетрясения на Кубе вызвали оползни, повреждения жилых домов и линий электропередачи. На острове с разницей в час произошли землетрясения магнитудой 5,9 и 6,8, сообщает Zakon.kz.

Президент страны Мигель Диас-Канель Бермудес призвал жителей пострадавших регионов оставаться на открытых местах. Также он обратился к соотечественникам на странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

🚨🚨6.8 Magnitude Earthquake Strikes Off The Coast Of Cuba Following Weeks Of Hurricanes, Blackouts🚨 pic.twitter.com/R7J1qLkLOq

Images of the aftermath of the earthquakes in CubaDamage is reported in several buildings in the municipality of Bartolomé Masó pic.twitter.com/rwWKPImSBq

