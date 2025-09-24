Предчистовая отделка: что это значит и как принять такую квартиру у застройщика

Рассказываем о том, что входит предчистовую отделку квартиры в новостройке и чем она отличается от чистовой и черновой. Даем полезные советы по приемке такого жилья.

При покупке квартиры в новостройке будущий владелец может выбрать один из трех возможных вариантов отделки. Это важный шаг, который определяет стоимость жилья, возможность и удобство его переделки «под себя». Многие выбирают так называемый формат white box, считая его оптимальным компромиссом между не подходящей отделкой и минимально необходимым ремонтом. Разберем все тонкости предчистовой отделки: что это такое и как правильно принять жилье такого формата.

Все по предчистовой отделке

Что это такое

Основные отличия формата

Плюсы и минусы предчистовой отделки

Как принять квартиру

Что означает предчистовая отделка

Формат имеет второе название — white box, или белая коробка. Оно очень точно отображает состояние квартиры в предчистовой отделке. Это оштукатуренные светлой шпаклевкой стены, выставленные перегородки, залитый стяжкой выровненный пол, установленные оконные блоки. В комнатах полностью окончены все шумные и грязные работы, но не хватает сантехники и косметического ремонта. Владельцу остается подобрать по своему вкусу материалы и отделать потолки, полы и стены. Кроме того, чаще всего еще надо добавить розетки, установить двери между комнатами и сантехническое оборудование.

Надо знать, что не существует регламента, определяющего состояние квартиры формата white box. Поэтому при оформлении договора с застройщиком нужно внимательно его изучить, чтобы понимать, какие работы будут выполнены, а какие нет. Каждый застройщик сам определяет необходимый набор мероприятий. Приведем примерный список, что входит в предчистовую отделку.

Согласно типовому проекту возводят все межкомнатные перегородки. При необходимости проводят их тепло- и шумоизоляцию.

Штукатурят, потом выравнивают шпаклевкой поверхности потолков и стен. Они остаются готовыми к отделке обоями, покраске, т.п.

Разводят по комнатам инженерные коммуникации. Трубы укладывают от участка входа в квартиру до точек подключения. Сантехнику не устанавливают, закрывают монтажные отверстия заглушками.

Заливают стяжку на пол, выравнивают его под укладку напольного покрытия.

Монтируют оконные блоки, ставят подоконники, отделывают откосы.

Прокладывают электропроводку, подводят ее к точкам потребления. Чаще всего устанавливают выключатели, счетчики, розетки. Однако часто розетки надо добавлять под индивидуальные нужды.

Монтируют и подключают отопительные радиаторы, если предусмотрено проектом, ставят терморегуляторы.

Устанавливают дверной блок и навешивают входную дверь. Обычно она металлическая, иногда ставят деревянное полотно.

Некоторые застройщики могут облицевать санузлы, застеклить балкон, установить межкомнатные двери. Все это обязательно указывается в договоре. Поэтому его нужно внимательно изучить, чтобы потом не было неприятных сюрпризов.

Основные отличия формата white box

Мы выяснили, что включает предчистовая отделка в новостройке. Теперь разберемся, чем она отличается от других видов отделки. Есть еще два формата — черновой и чистовой. «Черная» квартира, как ее еще называют, представляет собой коробку без какой-либо отделки. Здесь нет перегородок, разводки электрики и инженерных коммуникаций, штукатурки на стенах и стяжки на полу. Это самый дешевый вариант, который предполагает значительные вложения на дальнейший ремонт. Зато он дает максимальную свободу творчества. Владелец может полностью сделать жилье «под себя». Естественно, в рамках строительных норм.

Чистовая квартира уже отделана «под ключ». При желании застройщик может установить даже встроенную мебель. Здесь не нужно делать ничего. Стены окрашены или оклеены обоями, санузлы облицованы, сантехника и электрика на месте, пол отделан финишным покрытием. Никакие дополнительные работы не нужны. Можно перевозить вещи и заселяться. Этот вариант самый удобный. Квартира распланирована и полностью отделана. Если хочется каких-то изменений, придется доплачивать за ремонтные работы. Застройщик обычно предлагает заказчику на выбор отделочные материалы, которыми потом будут отделаны комнаты.

Таким образом, предчистовой формат отличается от чернового тем, что все основные грязные работы уже завершены. Осталось только провести окончательную отделку. Это намного проще и быстрее, чем отделывать «черную» квартиру. Отличие чистового от предчистового в том, что заказчику не нужно проводить никакие работы. Тогда как перед заселением в квартиру white box нужно установить сантехнику, поставить межкомнатные двери, поклеить обои или покрасить стены, отделать потолок и уложить напольное покрытие.

Плюсы и минусы решения

Каждый вид отделки имеет свои сильные и слабые стороны. Разберем их для квартир формата white box.

Плюсы

Можно самостоятельно разработать или воплотить любой понравившийся дизайн интерьера, отделать квартиру «для себя». Свободы творчества будет меньше, чем при покупке черновой квартиры, но намного больше, чем при отделке «под ключ».

Экономия денежных средств на черновых работах. Они трудозатратные и материалоемкие. Застройщики закупают материал оптом, его стоимость получается ниже, чем для розничных покупателей.

Можно самостоятельно выбрать отделочные материалы. Заказчик выбирает их с учетом своего бюджета и предпочтений.

Можно оценить качество проведенных заказчиком работ и использованных при этом материалов. Это будет невозможно после финишной отделки.

Можно поставить сантехнику и заселиться в квартиру, чтобы постепенно заниматься косметическим ремонтом.

Минусы

Нельзя самостоятельно разработать планировку. Приходится выбирать то, что предлагает застройщик. Это будет один из типовых проектов. Важно, чтобы он полностью устроил заказчика, иначе потребуется переделка. Тогда такое решение окажется очень затратным.

Нельзя внести изменения, если не устраивает разводка инженерных систем. Для переделки нужно получить согласование, потратить на это время и деньги.

Недобросовестный застройщик может сэкономить на материалах и оплате труда специалистов. Результатом станет невысокое качество отделки. Поэтому нужно правильно принять такую квартиру.

Сроки сдачи жилья увеличиваются. В среднем, на предчистовую отделку уходит 4-6 месяцев. Это может быть важно для тех, кто не готов долго ждать.

Нельзя сразу же заселиться в новое жилье. Нужна хотя бы минимальная подготовка к заселению: установка унитаза, раковин, ванны, т.п.

Таким образом, предчистовой формат подойдет не для всех покупателей. Его выбирают те, кто хочет получить индивидуальное оформление интерьера, при этом типовая планировка в целом устраивает. «Белая коробка» подходит тем, кто готов неспешно самостоятельно отделывать квартиру. Тогда достаточно установить сантехнику, вселиться, а потом приступить к отделочным работам. Если выполнять их самостоятельно, удастся сэкономить на работе специалистов.

Совет. При выборе квартиры обратите внимание, как жилье в разной степени готовности распределено по дому. Оптимально, чтобы квартиры были сгруппированы по видам отделки, а лучше всего разнесены по разным корпусам. Тогда жильцам с чистовой и предчистовой отделкой не придется неделями жить в шуме, исходящем от ремонтирующихся «черновых» квартир.

Что учесть при приемке жилья

Очень важно правильно принять готовое жилье у застройщика. Заказчик имеет право отказаться подписывать акт приемки, пока застройщик не устранит выявленные недочеты и недоделки. Выявляют их в ходе приемки. Правильно будет пригласить независимого специалиста-эксперта, чтобы он смог объективно оценить качество проведенных работ. Все выявленные недочеты фиксируются и описываются. По итогам приемки составляют претензию с перечнем недоделок, которые должны быть устранены. Предлагаем примерный алгоритм проверки.

Состояние стен. Оштукатурены и выровнены под дальнейшую оклейку обоями либо покраску. Поверхности ровные, без наплывов, сколов, трещин. Неровности только в пределах строительных норм. Недопустимы пустые участки под штукатуркой.

Состояние потолка. Выровнен, дефектов поверхности и стыков плит быть не должно. Неровности допустимы только в рамках строительных норм.

Состояние пола. Залита стяжка, качественно выровнена.

Оконные блоки установлены с подоконниками, с выровненными и отделанными откосами, с работающей фурнитурой. Окна должны нормально функционировать, быть герметичными. Подоконники в помещении установлены на одном уровне.

Электрика. Разведена по всем помещениям, все розетки и выключатели работают, распределительные коробки доступны.

Инженерные коммуникации разведены в санузлах и на кухне, оборудованы канализационные выводы и водорозетки. На участках, предназначенных для подключения сантехнического оборудования, стоят заглушки.

Отопление. Собрано и подключено в соответствии с проектом. Батареи надежно закреплены на кронштейнах, установлены на одной высоте над уровнем пола. Оснащены краном Маевского, если это предусмотрено проектом, то терморегулятором.

Все обнаруженные недочеты и нарушения фиксируются в отчете, на основании которого составляется претензия. Если это не будет сделано, застройщик не должен исправлять нарушения. Только после того, как они будут полностью исправлены, можно подписывать акт о приемке.