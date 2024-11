Президент Грузии заявила, что не уйдет с поста по истечении срока своих полномочий

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена отказываться от своих полномочий, несмотря на истечение мандата, сообщает Zakon.kz.

Поданным телеканала Rustavi2, президент считает, что нынешний парламент является «нелегитимным».

Она добавила, что действие ее полномочий по мандату будет продолжаться до тех пор, пока не будет «легитимно избранного парламента».

Отметим, что в Грузии во многих городах все еще проходят митинги. В социальных сетях распространяется информация о том, что сторонники евроинтеграции перекрыли дороги между городами и селами.

📌In Georgia, supporters of European integration have blocked roads between cities and villages; rallies are taking place in many cities #BREAKING pic.twitter.com/zgaIeogpux

— 𝕬𝖐ı𝖓𝖈ı (@soneerbozkurt) November 30, 2024