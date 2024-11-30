Президент Грузии заявила, что не уйдет с поста по истечении срока своих полномочий

Действующий президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не намерена отказываться от своих полномочий, несмотря на истечение мандата, сообщает Zakon.kz.

Поданным телеканала Rustavi2, президент считает, что нынешний парламент является «нелегитимным».

«Я остаюсь вашим президентом, не существует легитимного парламента. Соответственно, нелегитимный парламент не сможет выбрать нового президента. Таким образом, инаугурация не состоится», – заявила Зурабишвили.

Она добавила, что действие ее полномочий по мандату будет продолжаться до тех пор, пока не будет «легитимно избранного парламента».

Отметим, что в Грузии во многих городах все еще проходят митинги. В социальных сетях распространяется информация о том, что сторонники евроинтеграции перекрыли дороги между городами и селами.