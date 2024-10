Президент Молдовы Майя Санду сделала резкое заявление после результатов выборов

21 октября она выступила с серьезными обвинениями по поводу вмешательства внешних сил в прошедшие выборы, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой на свободу и демократию. Несколько сообщений по этому поводу она разместила на своей странице в Х.

Moldova has faced an unprecedented assault on our country’s freedom and democracy, both today and in recent months.

— Maia Sandu (@sandumaiamd) October 20, 2024