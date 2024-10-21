Президент Молдовы Майя Санду сделала резкое заявление после результатов выборов

21 октября она выступила с серьезными обвинениями по поводу вмешательства внешних сил в прошедшие выборы, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой на свободу и демократию. Несколько сообщений по этому поводу она разместила на своей странице в Х.

«Криминальные группировки вместе с иностранными силами атаковали нашу страну с помощью десятков млн евро, вранья и пропаганды, чтобы ввести нашу страну в зону неопределенности и хаоса. У нас есть доказательства и информация, что целью криминальной группировки было купить 300 тыс. голосов». Майя Санду

Moldova has faced an unprecedented assault on our country’s freedom and democracy, both today and in recent months. — Maia Sandu (@sandumaiamd) October 20, 2024

Президент заявила, что ждет окончательных результатов, по итогам которых примет решение о дальнейших действиях.

После обработки 97,70% бюллетеней по республике против вступления страны в ЕС проголосовали 51,65% жителей, передает ЦИК Молдовы. Параллельно в стране прошли президентские выборы, где Майя Санду предварительно набирает 40,34% голосов, бывший генпрокурор Александр Стояногло – 27,29%.Таким образом, они поборются за пост главы государства во втором туре 3 ноября.

Тем временем из-за травмы головы президент Бразилии не смог вылететь в Казань для участия в саммите БРИКС.