Президент Молдовы Майя Санду сделала резкое заявление после результатов выборов

Президент Молдовы Майя Санду сделала резкое заявление после результатов выборов

Президент Молдовы Майя Санду сделала резкое заявление после результатов выборов

21 октября она выступила с серьезными обвинениями по поводу вмешательства внешних сил в прошедшие выборы, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, Молдова столкнулась с беспрецедентной атакой на свободу и демократию. Несколько сообщений по этому поводу она разместила на своей странице в Х.

«Криминальные группировки вместе с иностранными силами атаковали нашу страну с помощью десятков млн евро, вранья и пропаганды, чтобы ввести нашу страну в зону неопределенности и хаоса. У нас есть доказательства и информация, что целью криминальной группировки было купить 300 тыс. голосов». Майя Санду

Президент заявила, что ждет окончательных результатов, по итогам которых примет решение о дальнейших действиях.

После обработки 97,70% бюллетеней по республике против вступления страны в ЕС проголосовали 51,65% жителей, передает ЦИК Молдовы. Параллельно в стране прошли президентские выборы, где Майя Санду предварительно набирает 40,34% голосов, бывший генпрокурор Александр Стояногло – 27,29%.Таким образом, они поборются за пост главы государства во втором туре 3 ноября.

Тем временем из-за травмы головы президент Бразилии не смог вылететь в Казань для участия в саммите БРИКС.

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