Принцесса Уэльская опубликовала пронзительное письмо

В первый день зимы Кейт Миддлтон поделилась пронзительным письмом в адрес жителей Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Письмо предвещает Рождественскую службу, которая пройдет под ее предводительством 6 декабря в Вестминстерском аббатстве.

Со слов принцессы, это сердечный праздник для каждого и в Рождество и в течение всего года все должны сиять друг для друга.

