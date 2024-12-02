Принцесса Уэльская опубликовала пронзительное письмо

Принцесса Уэльская опубликовала пронзительное письмо

В первый день зимы Кейт Миддлтон поделилась пронзительным письмом в адрес жителей Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Письмо предвещает Рождественскую службу, которая пройдет под ее предводительством 6 декабря в Вестминстерском аббатстве.

Принцесса Уэльская опубликовала пронзительное письмо

Со слов принцессы, это сердечный праздник для каждого и в Рождество и в течение всего года все должны сиять друг для друга.

«У нас у всех есть что-то, что мы можем предложить друг другу: нежные слова, руки, которые могут обнять и поддержать, уши, которые могут услышать, или же молча сидеть рядом с человеком, который нуждается в этот момент в тебе».Принцесса Уэльская Кэтрин

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Публикация от The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Между тем новое увлечение сына стало испытанием для Кейт Миддлтон и принца Уильяма.

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