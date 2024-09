Работники Boeing вышли на массовую забастовку

14 сентября 33 тыс. рабочих на авиазаводах корпорации объявили забастовку, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, они требуют повышения зарплат на 40% для компенсации расходов из-за взлета инфляции в эпоху президентства Байдена. У Boeing же просто нет денег для таких выплат. Корпорация и так оказалась в состоянии кризиса с поломками своих самолетов.

Теперь в условиях забастовки задержки с производством новых самолетов, включая злополучный 737 Max, достигнут еще полгода.

Это уже напрямую бьет по авиаперевозчикам в США и мире, которые не успеют получить новые самолеты к следующему высокому сезону летом 2025. Boeing и так не поспевает за Airbus, который поставил на рынок в два раза больше самолетов в 2024, чем американцы. А тут еще усиливается конкуренция и со стороны китайских авиакомпаний, занимающих мировой рынок авиаперевозок.

Boeing faces a major disruption as 30,000 factory workers in the Seattle and Portland areas voted overwhelmingly to strike. With 96% in favour of the walkout, the workers rejected Boeing’s contract offer, which included a 25% pay increase over four years. @SaroyaHem reports pic.twitter.com/05YdOO5TKb

— WION (@WIONews) September 14, 2024