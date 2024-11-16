Работников ресторана взяли в заложники в пригороде Парижа

Работников ресторана взяли в заложники в пригороде Парижа

Работников ресторана взяли в заложники в пригороде Парижа

Владелец ресторана 74-летний Альберт Ботболь удерживает в заложниках в ресторане в городе Исси-ле-Мулино по меньшей мере четырех сотрудников, сообщает Zakon.kz.

По информации издания report.az, район, где расположено заведение, оцепили. На место направили сотрудников полиции и пожарных. Также на место происшествия прибыло элитное полицейское спецподразделение BRI.

Ряд иностранных СМИ пишут, что в заложниках сотрудников может держать не владелец, а его сын. Предполагается, что он находится в наркотическом опьянении и вооружен ножом.

Мотив инцидента на данный момент остается неизвестным.

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