Работников ресторана взяли в заложники в пригороде Парижа

Владелец ресторана 74-летний Альберт Ботболь удерживает в заложниках в ресторане в городе Исси-ле-Мулино по меньшей мере четырех сотрудников, сообщает Zakon.kz.

По информации издания report.az, район, где расположено заведение, оцепили. На место направили сотрудников полиции и пожарных. Также на место происшествия прибыло элитное полицейское спецподразделение BRI.

Ряд иностранных СМИ пишут, что в заложниках сотрудников может держать не владелец, а его сын. Предполагается, что он находится в наркотическом опьянении и вооружен ножом.

Мотив инцидента на данный момент остается неизвестным.

