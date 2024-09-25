Родной город Камалы Харрис сравнили с помойкой

Родной город Камалы Харрис сравнили с помойкой

Родной город Камалы Харрис сравнили с помойкой

Город Окленд, который считается родным городом Камалы Харрис, сравнили с помойкой, сообщает Zakon.kz.

24 сентября жители города Окленд обеспокоились состоянием родного города кандидата в президенты США. По их словам, из-за многочисленного мусора город стал похож на настоящую помойку.

После видео, которое разлетелось по Сети, некоторые избиратели стали опасаться, что при правлении Харрис вся страна превратится в один такой большой Окленд.

А 19 сентября Камала Харрис дала интервью знаменитой телеведущей Опре Уинфри.

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