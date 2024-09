Родной город Камалы Харрис сравнили с помойкой

Город Окленд, который считается родным городом Камалы Харрис, сравнили с помойкой, сообщает Zakon.kz.

24 сентября жители города Окленд обеспокоились состоянием родного города кандидата в президенты США. По их словам, из-за многочисленного мусора город стал похож на настоящую помойку.

This is what has become of Oakland CA where Kamala Harris was raised by two Marxist illegals.Imagine that. pic.twitter.com/FZfmHcLBqo

