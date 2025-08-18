Салфетки для лица `ESSENCE` ALL ABOUT MATT! матирующие 50 шт

229 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Матирующие салфетки пропитаны экстрактом японского зеленого чая, который помогает контролировать баланс кожного жира. Салфетки мгновенно избавляют от жирного блеска.
Способ применения: приложить салфетку к участку кожи, требуюущему матирования.
Состав: бумага, тальк. Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 15 г
- Высота упаковки: 13 мм
- Ширина упаковки: 59 мм
- Длина упаковки: 68 мм
- Тег: Салфетки матирующие
- Раздел: снятие макияжа
- Артикул 204114
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
