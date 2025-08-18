18 августа 2025
Парсер

Салфетки для лица `ESSENCE` ALL ABOUT MATT! матирующие 50 шт

Салфетки для лица `ESSENCE` ALL ABOUT MATT! матирующие 50 шт

229 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Матирующие салфетки пропитаны экстрактом японского зеленого чая, который помогает контролировать баланс кожного жира. Салфетки мгновенно избавляют от жирного блеска.

Способ применения: приложить салфетку к участку кожи, требуюущему матирования.

Состав: бумага, тальк. Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Тип кожи: все типы кожи
  • Вес в упаковке: 15 г
  • Высота упаковки: 13 мм
  • Ширина упаковки: 59 мм
  • Длина упаковки: 68 мм
  • Тег: Салфетки матирующие
  • Раздел: снятие макияжа
  • Артикул 204114
  • Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA

Все товары бренда