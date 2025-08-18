Салфетки-пленка для лица `DECO.` матирующие 50 шт

449 ₽ 381 ₽ С максимальной
скидкой по карте
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Матирующие салфетки–пленка для лица эффективно абсорбируют жирный блеск, что позволяет сохранить макияж в идеальном состоянии. Салфетки моментально впитывают излишки жира, придавая коже матовость и свежий ухоженный вид.
Секрет от DE.CO.:
Благодаря особому формату – пленке салфетки обладают повышенной абсорбирующей способностью и работают еще более эффективно. Регулярное применение позволяет контролировать работу сальных желез на проблемных зонах.
Способ применения: Перед первым использованием снимите защитный стикер на внутренней стороне крышки. Аккуратно… промокните салфеткой блестящие участки кожи, чтобы моментально устранить излишек жира. Каждый раз используйте новую салфетку.
Состав: polypropylene 100% Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Вес в упаковке: 12 г
- Высота упаковки: 57 мм
- Ширина упаковки: 88 мм
- Длина упаковки: 8 мм
- Тег: Салфетки матирующие
- Раздел: снятие макияжа
- Артикул 169249
- Страна: ЯПОНИЯ/ JAPAN
