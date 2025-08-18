Салфетки-пленка для лица `DECO.` матирующие 50 шт

449 ₽ 381 ₽ С максимальной

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Матирующие салфетки–пленка для лица эффективно абсорбируют жирный блеск, что позволяет сохранить макияж в идеальном состоянии. Салфетки моментально впитывают излишки жира, придавая коже матовость и свежий ухоженный вид.

Секрет от DE.CO.:

Благодаря особому формату – пленке салфетки обладают повышенной абсорбирующей способностью и работают еще более эффективно. Регулярное применение позволяет контролировать работу сальных желез на проблемных зонах.

Способ применения: Перед первым использованием снимите защитный стикер на внутренней стороне крышки. Аккуратно… промокните салфеткой блестящие участки кожи, чтобы моментально устранить излишек жира. Каждый раз используйте новую салфетку.

Состав: polypropylene 100% Обзор от бренда

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 12 г

Высота упаковки: 57 мм

Ширина упаковки: 88 мм

Длина упаковки: 8 мм

Тег: Салфетки матирующие

Раздел: снятие макияжа

Артикул 169249

Страна: ЯПОНИЯ/ JAPAN



