Салфетки-пленка для лица `DECO.` матирующие 50 шт

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Матирующие салфетки–пленка для лица эффективно абсорбируют жирный блеск, что позволяет сохранить макияж в идеальном состоянии. Салфетки моментально впитывают излишки жира, придавая коже матовость и свежий ухоженный вид.
Секрет от DE.CO.:
Благодаря особому формату – пленке салфетки обладают повышенной абсорбирующей способностью и работают еще более эффективно. Регулярное применение позволяет контролировать работу сальных желез на проблемных зонах.

Способ применения: Перед первым использованием снимите защитный стикер на внутренней стороне крышки. Аккуратно… промокните салфеткой блестящие участки кожи, чтобы моментально устранить излишек жира. Каждый раз используйте новую салфетку.

Состав: polypropylene 100% Обзор от бренда

  • Область использования: лицо
  • Вес в упаковке: 12 г
  • Высота упаковки: 57 мм
  • Ширина упаковки: 88 мм
  • Длина упаковки: 8 мм
  • Тег: Салфетки матирующие
  • Раздел: снятие макияжа
  • Артикул 169249
  • Страна: ЯПОНИЯ/ JAPAN

