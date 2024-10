Семь человек погибли из-за обрушения причала в США

Семь человек погибли в результате обрушения причала на острове Сапело в штате Джорджия. Инцидент случился 19 октября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, по меньшей мере 20 человек оказались в воде, когда в субботу днем обрушился трап паромного причала. Точное число пострадавших и степень их травм неизвестны.

🔴USA🇺🇸| #Drama : at least 7 dead and several injured on Saturday 19, in the partial collapse of a ferry dock on the island of #Sapelo, State of #Georgia. The tragedy occurred during an annual festival of Gullah Geechee culture, an event honouring the descendants of black slaves. pic.twitter.com/gQ9zaFTf3t

