Сеул парализовал сильнейший за 100 лет снегопад

В столице Южной Кореи 27 ноября 2024 года зафиксирован рекордный снегопад. В Сеуле выпало 16,5 сантиметра снега, что побило предыдущий рекорд 1972 года – 12,4 сантиметра. Сильные осадки заблокировали движение, также было отключено электричество и отменены сотни рейсов, сообщает Zakon.kz.

I’m going to visit Seoul, South Korea these days,It happened to be the first day of the first snow,It’s the first time I’ve seen such a big snow🌨️🧣 pic.twitter.com/aRQkct2QGa — carrot (@vegetables0411) November 27, 2024

Как отмечено в публикации издания Korea JoongAng Daily, этот снегопад оказался самым сильным за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1907 года.

📸 Local residents in Seoul take a moment to admire the snow as the worst snowstorm in half a century hits South Korea.https://t.co/fxHcwn2w1P pic.twitter.com/KLdOPQQrNp — ABC News (@ABC) November 27, 2024

IN PICTURES: Scenes in South Korea as Seoul experiences its heaviest November snowfall since records began over a century ago, snarling traffic, knocking out power and grounding flights https://t.co/OjsO6q6pbT(Photo: AFP, Reuters, AP) pic.twitter.com/SrMoshdmxp — CNA (@ChannelNewsAsia) November 27, 2024

Президент Юн Сок Ёль распорядился подключить все ресурсы, чтобы справиться с последствиями снегопада.

<경복궁 경회루에 내린 첫눈❄️>밤사이 경복궁 경회루에 첫눈이 내렸어요!나뭇가지의 눈꽃송이가 바람에 흩날립니다.따뜻한 옷차림 하시고 안전에 유의하세요🩵#경복궁 #경회루 #겨울#눈 #첫눈 #눈꽃송이#산책 #나들이 #설경#사진 #출사 #포토존 #GyeongbokgungPalace#Seoul #Korea pic.twitter.com/XUEvfYZjQr — 경복궁 gyeongbokgung palace_official (@royalpalacego) November 27, 2024

Seoul experienced its heaviest November snowfall in over a century, with 16.5cm falling by Wednesday morning, surpassing the previous record of 12.4cm set in 1972. This marks the heaviest snowfall since records began in 1907.pic.twitter.com/pMTXcKaUSF — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 27, 2024

Разбушевавшаяся непогода, к сожалению, унесла жизни трех человек.

81-летний пассажир погиб после столкновения пяти автомобилей. Также скончался 78-летний мужчина после обрушения гаража, когда он убирал снег с его крыши. Сотрудник оператора скоростных магистралей в возрасте около 30 лет, контролировавший движение, был сбит автобусом, который вылетел на заснеженной дороге. Позже он скончался в больнице.

Severe November #snowstorm in over 100 years hits #SouthKorea:⦁2 dead, multiple injuries reported⦁Power outages hit Seoul & Gyeonggi⦁Over 100 flights canceled⦁Heavy snow accumulations: Seoul hits 16+ cm, Gangwon 21.8 cm pic.twitter.com/Ny0BfxxVfA — Smriti Sharma (@SmritiSharma_) November 27, 2024

For many people in Seoul, a record November snowfall on Wednesday felt like a sudden plunge into winter. The first and heaviest snowstorm of the season grounded flights and triggered a weather warning throughout the South Korean capital. https://t.co/QXZPbxv0HD pic.twitter.com/1pmFcwthad — The New York Times (@nytimes) November 27, 2024

