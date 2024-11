Шансов на успех не было: Маск резко высказался о новейшем истребителе F-35

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск назвал истребители F-35 неудачными из-за завышенных требований к их разработке, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Х (бывшая Twitter)

Миллиардер также заявил, что считает пилотируемые истребители устаревшей боевой техникой, на смену которым, по его мнению, приходят беспилотники.

The F-35 design was broken at the requirements level, because it was required to be too many things to too many people. This made it an expensive & complex jack of all trades, master of none. Success was never in the set of possible outcomes.And manned fighter jets are… https://t.co/t6EYLWNegI

— Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2024