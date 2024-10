Сирия заявила о семи погибших в результате удара Израиля по жилому зданию в Дамаске

Пресс-служба Министерства обороны Сирии заявила о том, что во время удара, нанесенного израильскими ВС по жилому строению в квартале Мезза в сирийской столице, погибли семь мирных жителей, еще 11 получили ранения, сообщает Zakon.kz.

Об это они написали в Facebook.

🚨TERROR STRIKES DAMASCUS AS ISRAEL BOMBS buildings in vicinity of Iranian Embassy in the al-Mazzeh neighborhood of Syria’s capital, as seen in above videos and photo, leaving large scraps of destruction and death in its wake as at least 6 killed and 15 injured.Emerging reports… pic.twitter.com/T5rpfyJ90J

— Lou Rage (@lifepeptides) October 8, 2024