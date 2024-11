Сицилия столкнулась с крупным наводнением

13 ноября на Сицилию пришло одно из самых крупных наводнений за несколько десятилетий, сообщает Zakon.kz.

Как передает Disaster News на своем аккаунте в X, дороги превратились в реки. На видео из соцсетей видно, как вода течением уносит вещи и автомобили жителей.

Massive floods due to torrential rains on the street in Acireale of Sicily region, Italy 🇮🇹 (13.11.2024)

Пожарные помогают освобождаться людям, застрявшим в своих авто и на первых этажах зданий. Количество вызовов постоянно растет.

Catania and the surrounding areas are experiencing scenes recently seen in Valencia, with cars dragged by the fury of the water and ending up in the sea.

