25 августа 2025
Соль в посудомоечной машине: как ее применять и можно ли чем-то заменить

Рассказываем, как пользоваться солью для ПММ — от подбора подходящего средства до решения самых частых проблем.

От правильной эксплуатации посудомойки во многом зависит, сколько она прослужит и насколько хорошо будет работать. В частности, большое значение имеет смягчение жесткой воды с помощью солевых гранул. При их использовании часто возникают вопросы: куда засыпать соль в посудомоечную машину, как ее выбрать, сколько ее надо? В нашей статье вы найдете все ответы, а также важные советы по применению этого средства.

Зачем соль в посудомоечной машине

Очевидно, что без моющего средства посудомойка не очистит посуду. А вот для чего в нее загружать соль — далеко не так очевидно. У многих слова о том, что хлорид натрия нужен для уменьшения накипи, вызывают недоумение, ведь жесткая вода как раз и содержит различные минералы, которые при нагревании образуют прочный осадок на всех поверхностях.

На самом деле сама по себе соль ничего не смягчает — она нужна для нормальной работы ионного фильтра. Это устройство содержит в себе полимерные частицы, которые могут вступать в реакцию с определенными химическими веществами. В процессе работы оно сперва взаимодействует с водопроводной водой и отбирает у нее ионы кальция, чтобы сделать не такой жесткой. Дальше умягченная жидкость поступает в основную камеру, где с ее помощью моется посуда. 

Однако со временем в ионообменнике накапливается кальций, из-за чего его эффективность падает. И здесь на помощь приходит соль, поскольку в ее состав входит натрий: этот химический элемент замещает собой накопленные фильтром ионы кальция, благодаря чему происходит регенерация ионообменной смолы, и она снова успешно работает.

Поскольку вода из-под крана почти всегда насыщена минералами, ее следует умягчать, иначе посудомоечная машина быстро выйдет из строя: сперва перестанет работать ионообменник, а затем из-за известкового налета сломается нагревательный элемент. И даже если вода средней жесткости, это не значит, что следует отказаться от ее смягчения. Возможно, накипь будет нарастать долго и не приведет к поломке сразу же, но рано или поздно это случится. К тому же качество мытья посуды будет недостаточно хорошим: из-за кальция вода будет хуже вспенивать моющие средства и поэтому плохо отмывать посуду, кроме того, на стеклянной утвари вскоре начнут оставаться мутные разводы.

В силу этого в большинстве случаев использование смягчающего средства строго обязательно. Исключение составляют регионы с мягкой водой: в Ленинградской области, Карелии, Адыгее, на Камчатке и некоторых других областях можно установить в настройках минимальный расход солевых гранул или же вовсе обходиться без нее.

Как применять соль для ПММ

Выбираем правильное средство

Нельзя сказать, какую соль использовать для посудомоечной машины будет лучше всего, так как все эти продукты идентичные по составу и примерно одинаковые по качеству. Разница может быть только в степени очистки (обычно от 0,01 до 0,5% примесей — чем их меньше, тем лучше) и форме выпуска (порошок, гранулы, таблетки). Обычно их выбирают по удобству: кому-то проще засыпать гранулированный смягчитель, кому-то — положить несколько таблеток.

Совет: не все ПММ хорошо распознают таблетированные средства, и даже когда солевой отсек ими полностью заполнен, техника может выдавать ошибку. В этом случае надо просто достать таблетки и насыпать порошок или гранулы. 

Обычно в составе смягчителей нет никаких дополнительных компонентов, однако при желании можно найти усовершенствованные формулы с ароматизаторами, антибактериальными добавками и т.д.

Вопреки популярному мнению, заменять специальную соль обычной поваренной, например, категории Экстра, нельзя. Хотя Экстра действительно хорошо очищена, она слишком мелкая, из-за чего быстро начинает слипаться и комковаться вместо того, чтобы равномерно растворяться. Остальные варианты еще хуже: в них всегда есть разные примеси, в том числе, химические элементы, которые образуют с молекулами ионообменной смолы прочные связи. Попав в ионный фильтр, они остаются там навсегда, со временем полностью выводя его из строя.

Тем более запрещено использовать пищевую соль с добавками, ароматизированную или морскую, где примесей еще больше.

Совет: чтобы не ошибиться и купить правильное средство, всегда ищите на упаковке пометку «Для посудомоечных машин».

Сколько нужно соли

Расход напрямую связан с качеством водопроводной воды: чем она жестче, тем больше смягчающего средства понадобится. При очень мягкой воде (с показателем меньше 4 °dH или меньше 1,4 °Ж) можно отказаться от него, однако при этом стоит постоянно контролировать этот показатель, так как минерализация может меняться от сезона к сезону.

Как узнать степень жесткости? Многие производители поставляют вместе с посудомойкой тест-полоски, которые надо опустить в воду, а затем по изменению их цвета определить количество растворенных ионов кальция и магния. Если таких реактивов под рукой нет, можно узнать необходимую информацию в Интернете: на официальных сайтах обычно указаны параметры водопроводной воды для крупных городов, также можно позвонить в местный Водоканал, где дадут нужные сведения.

При использовании таблеток 3-в-1 может возникнуть вопрос, а нужно ли дополнительно добавлять соль, ведь она уже входит в них? Если вода жесткая, то однозначно надо. Если же относительно мягкая (до 8 °dH либо 3 °Ж), можно оставить солевой отсек пустым. При средней жесткости просто запрограммируйте меньший, чем обычно, расход средства.

Впрочем, эти тонкости никак не влияют на то, сколько соли засыпать в посудомоечную машину: отделение всегда заполняется полностью — либо до специальной отметки, либо не доходя пару сантиметров до отверстия. А дальше устройство само будет контролировать правильное потребление средства в соответствии с заданными параметрами.

Как и куда насыпать

Чтобы разобраться, как засыпать соль в посудомоечную машину, сперва найдите предназначенный для нее резервуар. Как правило, он находится в нижней части устройства. Подобраться к нему можно только изнутри, для чего надо полностью выдвинуть нижнюю корзину. Горловина отсека плотно закрывается крышкой, которую нужно открутить (в большинстве случаев — против часовой стрелки).

После этого в отверстие вставляют воронку (обычно идет в комплекте с техникой) и засыпают соль так, чтобы она заполнила бак. Если это первое использование устройства, скорее всего, понадобится залить в отделение воду (необходимость этой процедуры и количество жидкости будут указаны в инструкции) — во второй и последующий разы этого не требуется. Затем горловину закрывают крышкой.

Совет: если часть воды из отсека вытечет в помывочную камеру — это нормальная ситуация. Достаточно вытереть ее салфеткой или включить посудомойку на режим полоскания.

Расход средства по умолчанию установлен с расчетом на среднюю жесткость воды. Если же она слишком мягкая или, наоборот, сильно минерализованная, следует скорректировать настройки (как это сделать, лучше узнать из инструкции, так как у разных ПММ для этого могут быть предназначены разные кнопки). Кроме того, у многих современных моделей предусмотрено автоматическое определение качества воды — тогда ручной выбор параметров не требуется.

Как часто засыпать соль в посудомоечную машину? Практически во всех устройствах есть индикатор, оповещающий, что средство закончилось. Ориентироваться надо именно на него: если он загорелся, пора засыпать солевые гранулы. Если такого датчика нет, пополняйте отсек раз в месяц. Также можно ориентироваться на качество мытья — если посуда стала хуже отмываться и на ней остаются белесые разводы, значит, скорее всего, отсек для смягчителя полностью пустой.

Возможные проблемы

Самая частая неприятность, которая может случиться, это загрузка слишком большого количества средства. Если гранул оказалось так много, что они высыпались, просто соберите их, а дно посудомойки протрите влажной салфеткой. Если смягчитель просто оказался выше отмеченной на горловине границы — ничего страшного: закрутите крышку как обычно. Растворение порошка, таблеток или гранул не зависит от их количества, поэтому переживать, что концентрация смягчающих компонентов окажется чересчур высокой, не стоит — она будет ровно такой, какая нужна для смягчения воды и защиты техники.

Еще одна распространенная проблема — неправильное срабатывание датчика определения соли. Это может быть связано с использованием таблетированных форм, и тогда достаточно заменить их на порошковые или гранулированные. Также неисправность иногда вызвана тем, что подвижность поплавкового сенсора чем-то ограничена, например, он за что-то зацепился. В этом случае попробуйте перемешать раствор в резервуаре длинным предметом — в большинстве случаев этого достаточно для исправления ситуации. Наконец, причина может быть в поломке модуля управления — здесь смогут помочь только специалисты по ремонту.

Если вы засыпали в посудомоечную машину неподходящую соль (пищевую, морскую или просто некачественную), ее надо аккуратно вычерпать, а затем запустить несколько циклов полоскания. Аналогичным образом следует поступить, если в емкость по ошибке засыпали моющий порошок или другое не предназначенное для него средство.

А что делать, обнаружив после окончания мытья, что крышка отсека была незакрыта? В большинстве случаев это не приведет к серьезным поломкам, однако бак надо будет хорошо почистить от попавшей в него грязной воды. При этом недостаточно вычерпать мутную жижу — надо максимально осушить его: извлечь остатки жидкости с помощью резиновой груши и протереть стенки мягкой тряпкой (если получится безопасно засунуть руку через горловину). Затем засыпать соль, долить чистой воды (если указано в инструкции) и включить пустую ПММ сперва на мытье, а затем несколько раз на полоскание. Однако если устройство долго проработало с открытой крышкой, то мог повредиться фильтр с ионообменной смолой — в этом случае его придется менять в ремонтной мастерской, так как эффективность его работы из-за засорения заметно снизится.

