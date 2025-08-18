Средство для снятия макияжа с глаз и губ `A`PIEU` `MINERAL` SWEET ROSE двухфазное 250 мл

1 390 ₽ 1 181 ₽ С максимальной
скидкой по карте
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Двухфазное средство для снятия макияжа с глаз и губ A`PIEU MINERAL SWEET ROSE бережно и эффективно удаляет макияж любой стойкости. Содержит в составе экстракты розы и сафлора, которые наполняют кожу витаминами, глубоко увлажняют и освежают. Сладкий и нежный аромат корейского средства для демакияжа превратит уход за собой в настоящее удовольствие!
Способ применения: Перед использованием тщательно встряхнуть флакон для перемешивания слоев. Нанести достаточное… количество средства на ватный диск и удалить макияж с губ и кожи вокруг глаз. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.
Состав: Water, Cyclopentasiloxane, Isohexadecane, Dipropylene Glycol, Sodium Chloride, Pentylene Glycol, Water, Caprylyl Glycol, Caprylyl/Capryl Glucoside, Butylene Glycol, Fragrance(Parfum), Eclipta Prostrata Extract, Dipotassium Glycyrrhizate, Disodium EDTA, Melia Azadirachta Leaf Extract, 1,2-Hexanediol, Carthamus Tinctorius (Safflower) Flower Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Rosa Canina Fruit Extract, Rose Extract, Rumex Acetosella Extract, Moringa Oleifera Seed Oil, Chrysanthellum Indicum Extract, Lonicera Japonica (Honeysuckle) Flower Extract, Nelumbo Nucifera Flower Extract, Phenoxyethanol, Aristotelia Chilensis Fruit Extract, Euterpe Oleracea Fruit Extract, Fragaria Chiloensis (Strawberry) Fruit Extract, Lycium Chinense Fruit Extract, Morus Nigra Fruit Extract, Ribes Nigrum (Black Currant) Fruit Extract, Rubus Coreanus Fruit Extract, Rubus Fruticosus (Blackberry) Fruit Extract, Rubus Idaeus (Raspberry) Fruit Extract, Vaccinium Angustifolium (Blueberry) Fruit Extract, Vaccinium Macrocarpon (Cranberry) Fruit Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Ethylhexylglycerin Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Объем: 250 мл
- Вес в упаковке: 285 г
- Текстура: жидкая
- Высота упаковки: 185 мм
- Ширина упаковки: 46 мм
- Длина упаковки: 46 мм
- Тег: Средства для снятия макияжа с глаз
- Раздел: снятие макияжа
- Артикул 202994
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
