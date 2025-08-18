Средство для снятия макияжа с глаз `SWISS IMAGE` БАЗОВЫЙ УХОД двухфазное 150 мл

557 ₽ 418 ₽

В наличии

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Увлажняет и защищает кожу на протяжении дня. Эффективно удаляет даже водостойкий макияж с глаз. Не раздражает нежную кожу вокруг глаз.

Способ применения: Встряхните флакон и нанесите лосьон на ватный диск, затем легкими движениями удалите макияж с… области вокруг глаз. Используйте лосьон утром и перед сном.

Состав: AQUA/[WATER]*, DICAPRYLYL ETHER, ISOPROPYL PALMITATE, POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE, DISODIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, CI 61565/[GREEN N°6], CI 60725/[VIOLET N°2] *Частично содержит талую воду альпийских ледников Обзор от бренда

Область использования: глаза

Тип кожи: чувствительная

Объем: 150 мл

Вес в упаковке: 165 г

Текстура: жидкая

Высота упаковки: 138 мм

Ширина упаковки: 43 мм

Длина упаковки: 43 мм

Тег: Средства для снятия макияжа с глаз

Раздел: снятие макияжа

Артикул 153297

Страна: ШВЕЙЦАРИЯ/ SWITZERLAND



