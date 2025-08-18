Средство для снятия макияжа с глаз `SWISS IMAGE` БАЗОВЫЙ УХОД двухфазное 150 мл

557 ₽ 418 ₽
В наличии
Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Увлажняет и защищает кожу на протяжении дня. Эффективно удаляет даже водостойкий макияж с глаз. Не раздражает нежную кожу вокруг глаз.
Способ применения: Встряхните флакон и нанесите лосьон на ватный диск, затем легкими движениями удалите макияж с… области вокруг глаз. Используйте лосьон утром и перед сном.
Состав: AQUA/[WATER]*, DICAPRYLYL ETHER, ISOPROPYL PALMITATE, POLYAMINOPROPYL BIGUANIDE, DISODIUM PHOSPHATE, CITRIC ACID, CI 61565/[GREEN N°6], CI 60725/[VIOLET N°2] *Частично содержит талую воду альпийских ледников Обзор от бренда
- Область использования: глаза
- Тип кожи: чувствительная
- Объем: 150 мл
- Вес в упаковке: 165 г
- Текстура: жидкая
- Высота упаковки: 138 мм
- Ширина упаковки: 43 мм
- Длина упаковки: 43 мм
- Тег: Средства для снятия макияжа с глаз
- Раздел: снятие макияжа
- Артикул 153297
- Страна: ШВЕЙЦАРИЯ/ SWITZERLAND
-
Все товары бренда