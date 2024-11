Стало известно имя победителя на президентских выборах в Молдове

В ночь на 4 ноября в Молдове определился победитель президентской гонки, сообщает Zakon.kz.

После подсчета 99,05% голосов во втором туре выборов в Молдове действующая президент республики Майя Санду набирает 55,07%, а ее соперник Александр Стояногло – 44,93%. Это следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК Молдовы.

Таким образом, Санду обошла Стояногло более чем на 130 тыс. голосов, в то время как непроверенными остаются менее 75 тыс. бюллетеней на участках за пределами страны. Традиционно к концу подсчета голосов в Молдове результат прозападных политиков только увеличивается, так как последними начинают поступать данные с зарубежных участков, а их было открыто больше всего в западных странах. На территории своей страны Санду эти выборы проиграла.

Всего в 37 странах был открыт 231 избирательный участок. Молдавские избиратели в Исландии, Канаде, Норвегии, США, Финляндии и Швеции впервые получили возможность проголосовать по почте.

Вскоре после данных ЦИК страны Санду заявила о своей победе на президентских выборах.

Moldova, today you are victorious. Together, we’ve shown the strength of our unity, democracy, and commitment to a dignified future. Thank you, dear Moldovans, at home and abroad. Walk with pride—you are freedom, hope, and resilience. I am proud to serve you all. pic.twitter.com/yGGlrjAMEC — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 3, 2024

«Спасибо вам, дорогие молдаване, дома и за рубежом. Идите с гордостью – вы свобода, надежда и стойкость. Я горжусь тем, что служу вам всем», – написала Санду на своей странице в Х.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Майю Санду с переизбранием. Она это сделала на своей странице в социальной сети Х.

По ее словам, Санду обладала «редкой силой, чтобы преодолеть такие вызовы, с которыми она столкнулась на выборах». Она подчеркнула, что продолжит работать с Санду для подготовки Молдовы и ее народа к «евробудущему».

Congratulations, dear @sandumaiamd, on your victory tonight.It takes a rare kind of strength to overcome the challenges you’ve faced in this election.I’m glad to continue working with you towards a European future for Moldova and its people. pic.twitter.com/YcCurwhpCq — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 3, 2024

Председатель Европарламента Роберта Метсола также поздравила Санду на своей странице в Х. Она отметила, что Санду возглавила путь страны к демократии и европейскому будущему, добавив, что «Европа будет стоять с Молдовой».

Congratulations Madame President 🇪🇺🇲🇩@sandumaiamd, who led the charge for democracy, rule of law & a European future, is re-elected President.She has shown extraordinary courage & leadership to stand up for her people. Europe will keep standing with Moldova on this journey. pic.twitter.com/b0ZTDWyVYd — Roberta Metsola (@EP_President) November 3, 2024

А избирательный штаб Санду начал праздновать победу.

Санду выиграла выборы. Красный поворот провалился. pic.twitter.com/8dTY8Bflsl — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) November 3, 2024

Часом ранее ее оппонент Александр Стояногло призвал сограждан к спокойствию независимо от итога выборов.