Стик для лица `TOCOBO` солнцезащитный с экстрактом хлопка SPF50+ 19 гр

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Солнцезащитный стик `TOCOBO` сочетает в себе эффективную защиту от солнца и уход за кожей. Стик смягчает и увлажняет кожу, оказывает легкий охлаждающий эффект. Экстракт хлопка питает и увлажняет, успокаивает кожу.
Способ применения: Нанесите достаточное количество средства на кожу. Только для наружного применения. Избегайте… контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на повреждённых участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Хранить при температуре от +5°С до +25°С
Состав: Synthetic Wax, Dibutyl adipate, Butylene glycol dicaprylate/dicaprate, Octocrylene, Methyl methacrylate crosspolymer, Vinyl dimethicone/methicone silsesquioxane crosspolymer, Dicaprylyl carbonate, Tocopherol, Ethylhexyl methoxycinnamate, Silica, Triethoxycaprylylsilane, Cetyl ethylhexanoate, Ethylhexyl salicylate, Bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine, Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate, Tocopheryl acetate, Ozokerite, Caprylyl glycol, Bisabolol, Octyldodecanol, Echium plantagineum seed oil, Helianthus annuus (sunflower) seed oil unsaponifiables, Cardiospermum halicacabum, Flower/leaf/vine extract, Polyglyceryl-2 triisostearate, Titanium dioxide, Fragrance, Melia azadirachta leaf extract, Melia azadirachta flower extract, Coccinia indica fruit extract, Solanum melongena (eggplant) fruit extract, Aloe barbadensis flower extract, Simmondsia chinensis (jojoba) seed oil, Curcuma longa (turmeric) root extract, Corallina officinalis extract, Ocimum sanctum leaf extract, Polyglyceryl-4 diisostearate/polyhydroxystearate/ sebacate, Water, Butylene glycol, 1,2-hexanediol, Ulmus davidiana root extract, Oenothera biennis (evening primrose) flower extract, Pueraria lobata root extract, Pinus palustris leaf extract, Scutellaria baicalensis root extract, Phellodendron amurense bark extract, Rheum palmatum root/stalk extract, Sophora flavescens root extract, Gossypium herbaceum (cotton) extract Обзор от бренда
- Вес в упаковке: 46 г
- Высота упаковки: 120 мм
- Ширина упаковки: 45 мм
- Длина упаковки: 25 мм
- Тег: Кремы солнцезащитные для лица
- Раздел: защита от солнца
- Артикул 255434
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
