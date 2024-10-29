Супруге Пашиняна хотят купить служебный Lexus за 134 тысячи долларов
Жене премьер-министра Армении Анне Акопян планируют приобрести служебный Lexus LX 500 на бюджетные деньги, сообщает Zakon.kz.
Вопросом о целесообразности такой покупки 28 октября задался журналист телеканала MediaHubTV. На этот вопрос пытался ответить глава Минфина Ваге Ованнисян. Чиновник не смог дать четкого ответа и лишь попытался объяснить покупку роскошного внедорожника тем, что профильные структуры, в лице службы госохраны, сочли эту часть расходов необходимой.
Информацию об этом подхватило издание Armenia Sputnik на своей странице в Х.
Finance Minister Vahe Hovhannisyan couldn’t provide a satisfactory answer regarding the $134,000 Lexus LX 500 purchased for #Armenian PM Pashinyan’s wife Anna Hakobyan. «Security services deemed it necessary. Do you want us to drive old cars?» minister asked journalists. pic.twitter.com/3VUOdVVJVS
— Armenia Sputnik (@ArmeniaSputnik) October 28, 2024
Журналисты напомнили Ваге Ованнисяну, что в бытность оппозиционным депутатом Пашинян критиковал тогдашнюю власть за богатый чиновничий автопарк. Более того, покойную супругу экс-президента Сержа Саргсяна тогда обслуживала вполне себе скромная Toyota Camry. Однако сейчас кабмин во главе с Пашиняном регулярно закупает новые машины.
«Вы хотите, чтобы мы передвигались на старых машинах?!» – задался риторическим вопросом глава финансового ведомства.
Между тем в крупнейшем китайском городе Гуанчжоу стартовало строительство интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей.