Супруге Пашиняна хотят купить служебный Lexus за 134 тысячи долларов

Жене премьер-министра Армении Анне Акопян планируют приобрести служебный Lexus LX 500 на бюджетные деньги, сообщает Zakon.kz.

Вопросом о целесообразности такой покупки 28 октября задался журналист телеканала MediaHubTV. На этот вопрос пытался ответить глава Минфина Ваге Ованнисян. Чиновник не смог дать четкого ответа и лишь попытался объяснить покупку роскошного внедорожника тем, что профильные структуры, в лице службы госохраны, сочли эту часть расходов необходимой.

Информацию об этом подхватило издание Armenia Sputnik на своей странице в Х.

Finance Minister Vahe Hovhannisyan couldn’t provide a satisfactory answer regarding the $134,000 Lexus LX 500 purchased for #Armenian PM Pashinyan’s wife Anna Hakobyan. «Security services deemed it necessary. Do you want us to drive old cars?» minister asked journalists. pic.twitter.com/3VUOdVVJVS

