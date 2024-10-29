Супруге Пашиняна хотят купить служебный Lexus за 134 тысячи долларов

Супруге Пашиняна хотят купить служебный Lexus за 134 тысячи долларов

Супруге Пашиняна хотят купить служебный Lexus за 134 тысячи долларов

Жене премьер-министра Армении Анне Акопян планируют приобрести служебный Lexus LX 500 на бюджетные деньги, сообщает Zakon.kz.

Вопросом о целесообразности такой покупки 28 октября задался журналист телеканала MediaHubTV. На этот вопрос пытался ответить глава Минфина Ваге Ованнисян. Чиновник не смог дать четкого ответа и лишь попытался объяснить покупку роскошного внедорожника тем, что профильные структуры, в лице службы госохраны, сочли эту часть расходов необходимой.

Информацию об этом подхватило издание Armenia Sputnik на своей странице в Х.

Журналисты напомнили Ваге Ованнисяну, что в бытность оппозиционным депутатом Пашинян критиковал тогдашнюю власть за богатый чиновничий автопарк. Более того, покойную супругу экс-президента Сержа Саргсяна тогда обслуживала вполне себе скромная Toyota Camry. Однако сейчас кабмин во главе с Пашиняном регулярно закупает новые машины.

«Вы хотите, чтобы мы передвигались на старых машинах?!» – задался риторическим вопросом глава финансового ведомства.

Между тем в крупнейшем китайском городе Гуанчжоу стартовало строительство интеллектуальной производственной базы летающих автомобилей.

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