Сыворотка для лица `ANUA` NIACINAMIDE с ниацинамидом и транексамовой кислотой 30 мл

Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Сыворотка для лица ANUA NIACINAMIDE с ниацинамидом и транексамовой кислотой станет незаменимым бьюти-средством в уходе. Альфа-арбутин мягко осветляет кожу. Экстракт центеллы азиатской успокаивает и стимулирует регенерацию. Экстракт какао — мощный антиоксидант, улучшает микроциркуляцию и придает коже здоровое сияние. Экстракт листьев полыни однолетней снимает покраснения и укрепляет защитные функции эпидермиса. Подходит для всех типов кожи, включая чувствительную.
Способ применения: Равномерно нанести небольшое количество сыворотки на чистую сухую кожу лица, оставить до полного… впитывания. Только для наружного применения. Избегать контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. Не использовать на поврежденных участках кожи. В случае появления раздражения, немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.
Состав: Water, Glycerin, Niacinamide, Tranexamic Acid, Butylene Glycol, Diethoxyethyl Succinate, 1,2-Hexanediol, Cellulose, Polyglutamic Acid, Sodium Hyaluronate, Arbutin, Sucrose Palmitate, Hydrogenated Lecithin, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil, Pentylene Glycol, Coccinia Indica Fruit Extract, Eclipta Prostrata Extract, Xanthan Gum, Betaine Salicylate, Caprylic/Capric Triglyceride, Ceramide NP, Alpha-Arbutin, Gellan Gum, Sodium Phytate, Panthenol, Cyanocobalamin, Dextrin, Theobroma Cacao (Cocoa) Extract, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Chamaecyparis Obtusa Leaf Extract, Prunus Persica (Peach) Flower Extract, Hydrolyzed Hyaluronic Acid, Artemisia Princeps Leaf Extract, Centella Asiatica Extract, Camellia Sinensis Seed Oil, Yeast Ferment Extract, Candida Bombicola/Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Asiaticoside, Madecassic Acid, Asiatic Acid, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Dimethylsilanol Hyaluronate, Potassium Hyaluronate, Hyaluronic Acid, Hydroxypropyltrimonium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate Crosspolymer Обзор от бренда
- Область использования: лицо
- Тип кожи: все типы кожи
- Вес в упаковке: 144 г
- Высота упаковки: 103 мм
- Ширина упаковки: 46 мм
- Длина упаковки: 46 мм
- Тег: Сыворотки для лица
- Раздел: сыворотки
- Артикул 254988
- Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA
