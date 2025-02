Сыворотка для лица `IT`S SKIN` COLLAGEN 40 мл

Область использования: лицо

Вес в упаковке: 151 г

Текстура: гелевая

Высота упаковки: 43 мм

Ширина упаковки: 40 мм

Длина упаковки: 126 мм

Тег: Сыворотки для лица

Раздел: сыворотки

Артикул 106193

Страна: РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ/ REPUBLIC OF KOREA



Все товары бренда Корейская сыворотка для лица IT`S SKIN COLLAGEN содержит морской коллаген — непревзойденный натуральный источник молодости и увлажнения кожи. Уходовое средство помогает восстановить четкость контура лица, разгладить морщины. Для наилучшего результата применяйте после тоника и эмульсии из серии IT`S SKIN COLLAGEN. Сыворотка с коллагеном IT`S SKIN подходит для всех типов кожи.

Способ применения: Нанесите необходимое количество сыворотки на очищенную кожу лица и шеи, легкими круговыми… движениями помассируйте кожу до полного впитывания. Только для наружного применения. Избегайте контакта с глазами. Хранить в недоступных для детей местах. В случае появления раздражения немедленно прекратить использование. Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С.

Состав: WATER, HYDROLYZED COLLAGEN, GLYCERETH-26, BUTYLENE GLYCOL, CYCLOMETHICONE, BUTYLENE GLYCOL DICAPRYLATE/DICAPRATE, MANGIFERA INDICA (MANGO) SEED BUTTER, PEG-32, GLYCERYL POLYACRYLATE, ETHOXYDIGLYCOL, PEG-20 METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, LAMINARIA JAPONICA EXTRACT, CETYL ALCOHOL, POLYSORBATE 60, POLYACRYLATE-13, SORBITAN OLEATE, CAPRYLYL GLYCOL, POLYISOBUTENE, FRAGRANCE, METHYL GLUCOSE SESQUISTEARATE, GLYCERIN, ETHYLHEXYLGLYCERIN, DIMETHICONE, HYDROLYZED MALT EXTRACT, SAUSSUREA INVOLUCRATA EXTRACT, TOCOPHERYL ACETATE, PANTHENOL, STEARIC ACID, DIMETHICONOL, POLYSORBATE 20, ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI LEAF EXTRACT, CARBOMER, TRIETHANOLAMINE, XANTHAN GUM, BHT, DISODIUM EDTA, YELLOW 6 (CI 15985), RED 4 (CI 14700) Обзор от бренда