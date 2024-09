Трамп и Харрис провели дебаты

11 сентября на канале АВС начались дебаты между кандидатами в президенты США, сообщает Zakon.kz.

При встрече дебатеры пожали друг другу руки. Это первые дебаты Харрис после выхода из президентской гонки Байдена.

Как уточняет канал АВС, Харрис представилась по имени и сказала: «Давайте хорошо поспорим». Трамп ответил: «Приятно вас видеть. Развлекайтесь».

Candidates Kamala Harris and Donald Trump shake hands as they take the stage in their first presidential debate. https://t.co/tkEn0wzLvL #ABCDebate pic.twitter.com/X68E3Fzi6R

— ABC News (@ABC) September 11, 2024