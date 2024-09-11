Трамп и Харрис провели дебаты

Трамп и Харрис провели дебаты

Трамп и Харрис провели дебаты

11 сентября на канале АВС начались дебаты между кандидатами в президенты США, сообщает Zakon.kz.

При встрече дебатеры пожали друг другу руки. Это первые дебаты Харрис после выхода из президентской гонки Байдена.

Трамп и Харрис провели дебаты

Как уточняет канал АВС, Харрис представилась по имени и сказала: «Давайте хорошо поспорим». Трамп ответил: «Приятно вас видеть. Развлекайтесь».

Выступление Харрис начала с обвинения Трампа в том, что он оставил после себя ужасное здравоохранение и экономику в плачевном состоянии.

«Мы устраняли все, что натворил Трамп».Камала Харрис

Трамп же ответил, что оставил после себя лучшую экономику, несмотря на пандемию. Также Харрис считает, что США принципиально важно победить в технологической гонке с КНР. Трамп, по ее мнению, «продал» Америку Китаю.

«Если Трамп станет президентом, он запретит аборты повсеместно», – заявила Харрис.

Трамп ответил, что это ложь, и назвал Харрис марксисткой. Затем он обвинил демократов в том, что при них увеличилось количество нелегальных мигрантов, выросла преступность, особенно «мигрантская преступность». Ведущий поправил, что насильственная преступность снизилась. Трамп сказал, что это ложная статистика, якобы неправильно считают. На что Харрис напомнила, что сам Трамп обвинен в экономических и сексуальных преступлениях…

Трамп и Харрис провели дебаты

Затем Трамп перешел к Байдену.

«Где наш президент? Мы даже не знаем, президент ли он. Его вышвырнули из этой президентской гонки, как собаку какую-то. Мы не знаем, жив ли он вообще», – спросил он.

Экс-участник президентской гонки в США Вивек Рамасвами отметил, что ведущие ABC поддерживают Харрис и выступают против Трампа.

«Интересный формат дебатов – «трое на одного», написал он на своей странице в Х.

Дебаты завершились в 07:55 по времени Казахстана. По подсчетам СМИ, за время дебатов Трамп обвинил Харрис во лжи шесть раз. Демократка же назвала вруном республиканца пять раз.

Американская экономика в напряжении: скоро выборы президента.

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