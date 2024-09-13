Трамп и Харрис высказались о новом раунде дебатов

Трамп и Харрис высказались о новом раунде дебатов

Трамп и Харрис высказались о новом раунде дебатов

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис высказались по поводу очередной встречи на дебатах, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Трамп заявил, что отказывается от нового раунда дебатов с Харрис.

«Она не явилась на дебаты на Fox и отказалась выступать на NBC и CBS. Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет», – написал он в своей социальной сети Truth Social.

В то же время Харрис настаивает на еще одном раунде дебатов с Дональдом Трампом.

«Два вечера тому назад Дональд Трамп и я провели первые дебаты. Мы обязаны перед избирателями провести еще одни», – написала она на своей странице в социальной сети Х.

11 сентября на канале АВС состоялись дебаты между кандидатами в президенты США.

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