Трамп и Харрис высказались о новом раунде дебатов

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис высказались по поводу очередной встречи на дебатах, сообщает Zakon.kz.

К примеру, Трамп заявил, что отказывается от нового раунда дебатов с Харрис.

В то же время Харрис настаивает на еще одном раунде дебатов с Дональдом Трампом.

Two nights ago, Donald Trump and I had our first debate.We owe it to the voters to have another debate.

— Kamala Harris (@KamalaHarris) September 12, 2024