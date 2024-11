Трамп подшутил над Байденом и его администрацией

28 ноября 2024 года в Америке отметили один из самых любимых и популярных семейных праздников – День благодарения. Избранный президент страны Дональд Трамп решил нестандартно отпраздновать эту дату и опубликовал видео с перевоплощением, сообщает Zakon.kz.

78-летний миллиардер опубликовал видео на странице в Instagram. Примечательно, что оно размещено без подписи.

Шуточный ролик представляет собой отредактированную версию известной сцены из фильма «Рождественские каникулы». Там вместо героев в кадре можно увидеть американских политиков и сотрудников администрации США.

В момент, когда 46-й президент Джо Байден начинает разрезать праздничную индейку, из нее под песню Y.M.C.A. группы Village People вылезает никто иной, как Дональд Трамп.

Примечательно, что большинству комментаторов понравилась эта идея.

Впрочем, некоторые называют поведение избранного президента весьма странным.

Стоит подчеркнуть, что танец Трампа под песню Y.M.C.A. стал визитной карточкой многих митингов, которые проводились избирательным штабом в ходе предвыборных кампаний 2020 и 2024 года.

По-настоящему День благодарения Трамп провел в окружении своей администрации. На странице в Х (бывший Twitter) опубликовано небольшое видео, где за столом рядом с Трампом сидит Илон Маск.

Elon Musk, Donald Trump, Barron and Melania blasting YMCA at Mar-a-Lago on Thanksgiving pic.twitter.com/elroKGQ9VA

— ALX 🇺🇸 (@alx) November 29, 2024