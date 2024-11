Трамп предпочитает блондинок: новое резонансное назначение

Выдвинутый Трампом Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора США-министра юстиции. Его быстро заменила адвокат Трампа, сообщает Zakon.kz.

О решении кандидат на высокий пост в правительстве США Мэтт Гетц сообщил 21 ноября на своей странице в Х.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback — and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…

