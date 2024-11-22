Трамп предпочитает блондинок: новое резонансное назначение

Выдвинутый Трампом Мэтт Гетц отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора США-министра юстиции. Его быстро заменила адвокат Трампа, сообщает Zakon.kz.

О решении кандидат на высокий пост в правительстве США Мэтт Гетц сообщил 21 ноября на своей странице в Х.

«Сейчас нет времени на ненужную возню в Вашингтоне, поэтому я снимаю с рассмотрения на пост генерального прокурора свою кандидатуру. Генпрокурор Трампа должен быть готов приступить к работе с самого первого дня работы его кабинета», – написал Гетц.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback — and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance… — Matt Gaetz (@mattgaetz) November 21, 2024

О выборе его кандидатуры стало известно 14 ноября. После активизировались противники Мэтта Гетца, которые предприняли попытки шантажировать его по делу о сексуальных домогательствах к 17-летней девушке, но Гетцу удалось достичь досудебное соглашение с ней.

Вместе с тем некоторые американские аналитики не исключают, что Дональд Трамп просто пожертвовал Гетцом ради других кандидатур. Иными словами – заключил сделку, как он привык делать в бизнесе.

«Гетц брошен на растерзание, поскольку стал представлять серьезную угрозу для Вашингтона», – сошлись во мнении американские эксперты.

Спустя несколько часов после заявления Гетца, Трамп назвал новую кандидатуру на пост генпрокурора США. Ею стала Пэм Бонди – адвокат Трампа. В 2020 году она была в составе адвокатов во время судебных разбирательств, связанных с импичментом.

Таким образом Пэм Бонди станет первой женщиной на посту генпрокурора США.

Это уже третья женщина в будущей команде Трампа. Сначала он назначил главу аппарата Белого дома, затем пресс-секретаря.