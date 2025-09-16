Тушь для ресниц `VIVIENNE SABO` CABARET PREMIERE суперобъемная тон 01 (черная)













Цена онлайн и в магазинах может отличаться. Самая яркая премьера. Сенсационная и самая нашумевшая премьера в декоративной косметике — тушь Cabaret Premiere с эффектом сценического объема — выпускается не только не только в классическом черном цвете, но и в ярких ультрамодных оттенках: Violette, Blue, Green, Brown. Уникальная пластиковая щеточка с зауженным кончиком позволяет равномерно распределить тушь по ресницам, разделяя их и придавая феноменальный объем! Совет: При нанесении туши смотрите вниз, прижимайте кисточку ближе к корням ресниц и направляйте вверх. Это поможет создать эффект распахнутого взгляда!

Способ применения: Тушь Cabaret Premiere наносите зигзагообразными движениями от корней ресниц до кончиков. Щеточкой… прокрашивайте каждый волосок и придавайте взгляду сценический объем.

Состав: AQUA (WATER), SYNTHETIC BEESWAX, PARAFFIN, ACACIA SENEGAL GUM, STEARIC ACID, TRIETHANOLAMINE, PALMITIC ACID, POLYBUTENE, GLYCERYL STEARATE, VP/EICOSENE COPOLYMER, COPERNICIA CERIFERA (CARNAUBA) WAX, BUTYLENE GLYCOL, ORYZA SATIVA (RICE) BRAN WAX, MICA, PHENOXYETHANOL, METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN, HYDROXYETHYLCELLULOSE, CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATE, ALUMINA, MALTODEXTRIN, TIN OXIDE, (+/- CI 77499, CI 77492, CI 77491, CI 77007, CI 77891, CI 19140, CI 42090, CI 75470). Обзор от бренда

