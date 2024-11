У Камалы Харрис появился призрачный шанс стать президентом США в этом году

Перед вице-президентом США замаячил шанс побывать в должности президента страны до инаугурации Дональда Трампа, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что для этого действующий президент США Джо Байден должен досрочно покинуть свой пост. Такую смелую идею выдвинул 10 ноября экс-директор по коммуникациям Харрис и многолетний политический советник при Демпартии Джамал Симмонс в программе State of the Union на CNN.

По его словам, Байден был феноменальным президентом. Он выполнил много обещаний, но осталось одно, которое он может выполнить – это стать переходной фигурой.

Will Joe Biden make Kamala as president for a few days ??😂😂😂😂Kamala Harris advisor Jamal Simmons openly asking Joe Biden to resign the presidency so that Kamala Harris can become the first female president for a matter of weeks.pic.twitter.com/uRJsGX8BTN

Сразу после выпуска программы политсоветник при Демпартии подтвердил сказанное в эфире телевидения на своей странице в Х.

Joe Biden has been amazing but he should fulfill one last promise — to be transitional. Biden should resign and make Kamala Harris the first woman president. It’d turn tables on Trump, keep Kamala from presiding over Jan 6 make it easier for next woman to run. #trailblazepodcast

— Jamal Simmons (@JamalSimmons) November 10, 2024