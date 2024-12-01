Утечку нефти около крупнейшего трубопровода зафиксировали на западе Польши

Утечку нефти около крупнейшего трубопровода зафиксировали на западе Польши

На западе Польши вблизи трубопровода «Дружба», по которому нефть поступает на немецкие нефтеперерабатывающие заводы, зафиксирован разлив, сообщает Zakon.kz.

По информации иностранных СМИ, пожарные отреагировали на сообщения о запахе газа возле местной заправочной станции и гостиницы. На близлежащем поле они обнаружили «темное вещество, связанное с потенциальной утечкой из трубопровода».

Инцидент побудил польского оператора трубопровода PERN остановить транспортировку нефти на время расследования и урегулирования ситуации на объекте.

По предварительной информации, угрозы возгорания или взрыва нет.

На данный момент сведений о рисках для общественной или экологической безопасности не поступало.

Трубопровод «Дружба» является одной из крупнейших и наиболее важных систем нефтепроводов в мире. Он транспортирует сырую нефть из России в несколько европейских стран: Германию, Польшу, Венгрию, Словакию и Чехию.

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