В Германии мужчина с мачете устроил пожар, ДТП и ранил несколько человек

В Германии задержали мужчину, которого подозревают в ряде нападений и поджогов в городе Эссене, которые случились 28 сентября 2024 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Bild, 41-летний гражданин Сирии разъезжал по городу на фургоне, протаранил два магазина, а затем поджег два жилых здания.

Затем мужчина стал бегать по городу с мачете. Во дворе одного из магазинов его задержала полиция. Сегодня, 29 сентября, он предстанет перед судом. Его мотивы неизвестны.

🇩🇪❌🏴 Terror attack in #Essen: #Syrian sets fires, injures 31 people, including 8 children!A 41-year-old Syrian left a trail of devastation in Essen on Saturday evening. First he set two fires in apartment buildings, injuring 31 people, including eight seriously injured… pic.twitter.com/x6B0I1aiOm

— Barong (@Barong369) September 29, 2024