В Иране начались веерные отключения электричества

Иран начал проводить веерные отключения электроэнергии по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Исламская Республика сталкивается с нехваткой природного газа в преддверии зимы. Недостаточные инвестиции в энергосистему, дефицит природного газа и запрет на грязное топливо приводят к дефициту энергоснабжения. Об этом пишет Financial Times.

В Тегеране, где проживает 9,5 млн человек, с 11 ноября введены двухчасовые ежедневные отключения, которые затронут жилые дома и предприятия. Несколько провинций также пострадали от отключений электроэнергии в 10 ноября.

Иран занимает второе место в мире по запасам газа после России и третье место в мире по запасам нефти. Но из-за недальновидной политики руководства страны и в результате санкций добыча и переработка полезных ископаемых снижается.

Iran begins nationwide power cuts ahead of winter due to shortage of natural gas, despite having world’s second largest gas reserves pic.twitter.com/z7OEfpy4zo

— TRT World Now (@TRTWorldNow) November 11, 2024