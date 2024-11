В Nissan решили массово уволить сотрудников и сократить зарплаты руководству

7 ноября стало известно о планах японского автопроизводителя по сокращению зарплат своему руководству и увольнению сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как передает Automative News, для преодоления тяжелого финансового кризиса из-за снижения продаж на ключевых рынках, компания приняла следующие решения:

По данным издания, японская компания изначально рассчитывала заработать до марта 2025 года около 3,24 млрд долларов, но нынешние прогнозы уже указывают лишь на 975 млн долларов.

Nissan to cut 9,000 jobs and reduce global production by 20% as sales drop in core markets. CEO Makoto Uchida will take a 50% pay cut. Company’s operating profit fell 90% to $214M in the first half of the fiscal year. #Nissan pic.twitter.com/3tPTco21oh

