В Nissan решили массово уволить сотрудников и сократить зарплаты руководству

В Nissan решили массово уволить сотрудников и сократить зарплаты руководству

В Nissan решили массово уволить сотрудников и сократить зарплаты руководству

7 ноября стало известно о планах японского автопроизводителя по сокращению зарплат своему руководству и увольнению сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как передает Automative News, для преодоления тяжелого финансового кризиса из-за снижения продаж на ключевых рынках, компания приняла следующие решения:

  • уволить девять тыс. сотрудников;
  • уменьшить объем производства на 20%;
  • сократить зарплаты руководству на 50%;
  • продать 149 млн акций Mitsubishi Motors.

По данным издания, японская компания изначально рассчитывала заработать до марта 2025 года около 3,24 млрд долларов, но нынешние прогнозы уже указывают лишь на 975 млн долларов.

Негативная динамика обусловлена конкурентной борьбой с компанией Tesla, которую возглавляет Илон Маск, а также с китайскими производителями электромобилей. Известно, что гендиректор компании 58-летний Макото Учида добровольно отказался от 50% своей ежемесячной зарплаты. Аналогичное решение приняли и другие члены руководства.

В Nissan решили массово уволить сотрудников и сократить зарплаты руководству

Макото Учида, фото: Х/Automotive_News

По поручению киностудии Warner Bros. создатель кастомных автомобилей Action Vehicle Engineering изготовит 10 экземпляров копии автомобиля «Tumbler» из фильмов о Бэтмене. Стоимость каждой копии составит 2,9 млн. долларов.

youcanchoose

Американка получит 300 тыс. долларов по мировому соглашению с полицией

Американка получит 300 тыс. долларов по мировому соглашению с полицией

Джо Байден пообещал мирно передать власть Дональду Трампу и похвалил Камалу Харрис

Джо Байден пообещал мирно передать власть Дональду Трампу и похвалил Камалу Харрис

Александр Лукашенко помиловал более 30 осужденных за экстремизм

Александр Лукашенко помиловал более 30 осужденных за экстремизм

Палетка теней для век `VIVIENNE SABO` METAMOURPHOSES GAMINE тон 04

Палетка теней для век `VIVIENNE SABO` METAMOURPHOSES GAMINE тон 04

Сыворотка для лица `ENOUGH` REAL AMPOULE с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 200 мл

Сыворотка для лица `ENOUGH` REAL AMPOULE с гиалуроновой кислотой (увлажняющая) 200 мл

Кот из Польши признан самым красивым в мире: фото

Кот из Польши признан самым красивым в мире: фото

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.