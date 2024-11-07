В Nissan решили массово уволить сотрудников и сократить зарплаты руководству

7 ноября стало известно о планах японского автопроизводителя по сокращению зарплат своему руководству и увольнению сотрудников, сообщает Zakon.kz.

Как передает Automative News, для преодоления тяжелого финансового кризиса из-за снижения продаж на ключевых рынках, компания приняла следующие решения:

уволить девять тыс. сотрудников;

уменьшить объем производства на 20%;

сократить зарплаты руководству на 50%;

продать 149 млн акций Mitsubishi Motors.

По данным издания, японская компания изначально рассчитывала заработать до марта 2025 года около 3,24 млрд долларов, но нынешние прогнозы уже указывают лишь на 975 млн долларов.

Nissan to cut 9,000 jobs and reduce global production by 20% as sales drop in core markets. CEO Makoto Uchida will take a 50% pay cut. Company’s operating profit fell 90% to $214M in the first half of the fiscal year. #Nissan pic.twitter.com/3tPTco21oh — Evoclique (@Evoclique_) November 7, 2024

Негативная динамика обусловлена конкурентной борьбой с компанией Tesla, которую возглавляет Илон Маск, а также с китайскими производителями электромобилей. Известно, что гендиректор компании 58-летний Макото Учида добровольно отказался от 50% своей ежемесячной зарплаты. Аналогичное решение приняли и другие члены руководства.

Макото Учида, фото: Х/Automotive_News

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