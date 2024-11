В Новой Зеландии парламент остановил работу из-за ритуального танца

По Сети активно рассылают интересное видео с заседания парламента в Новой Зеландии. Работу законодательного органа пришлось остановить на полчаса из-за ритуального танца, сообщает Zakon.kz.

Все началось с того, что в парламенте проходило чтение законопроекта, включающего положения о статусе коренного народа маори.

Маори – коренной народ Новой Зеландии и основное население страны до прибытия европейцев.

Документ, за который собиралась голосовать депутаты, предлагает изменить трактовку договора между британской Короной и вождями маори, заключенного более 180 лет назад. Так отмечено в публикации издания New Zealand Herald.

В ответ на это представители маори заявили, что предложенные изменения подрывают права коренных народов.

Кроме того, депутат Хана-Раухити Майпи-Кларк от партии Te Pati Maori встала со своего места, разорвав копию законопроекта, и начала традиционный танец хака. К ней присоединились другие члены партии, из-за чего заседание пришлось прервать на время.

Стоит отметить, что Хана-Раухити Майпи-Кларк уже проявляла себя еще в начале 2024 года. Тогда 21-летняя девушка стала самым молодым депутатом парламента страны за последние 170 лет.

Meet Hana-Rawhiti Kareariki Maipi-Clarke. She’s a newly elected indigenous New Zealand Member of Parliament, representing Te Pāti Māori. Listen to this for a maiden speech from the floor of the legislative chamber. pic.twitter.com/aIofhWCmNW

— Tribal Army (@TribalArmy) January 5, 2024