В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

Ученики средней школы в американском штате Вирджиния подарили любимому сторожу автомобиль его мечты, сообщает Zakon.kz.

В сентябре прошлого года, перед своим днем рождения, ученики спросили сторожа Фрэнсиса Апраку, что бы он хотел в подарок. Мужчина ответил, что цель его жизни – купить когда‑нибудь Jeep Wrangler. За полгода до следующего дня рождения Фрэнсиса ученики решили исполнить его мечту. Об этом пишет People.

Вместе с друзьями и некоторыми родителями они запустили сбор на платформе GoFundMe. Информацию о сборе стали рассылать организациям и другим родственникам учеников. За первые два дня на исполнение мечты сторожа удалось собрать пять тысяч долларов, а за месяц сумма достигла 20 тыс. Ученики обналичили деньги и ко дню рождения Фрэнсиса купили ему вишнево-красный джип.

A Ghanaian man living in the US, Mr. Francis Apraku, left awestruck after a group of students at James Madison High School, where he works as a custodian, surprised him with a $20,000 Jeep Wrangler. The students praised him for his consistently cheerful mood and revealed that… pic.twitter.com/onYH40GmmV — SIKAOFFICIAL🦍 (@SIKAOFFICIAL1) September 12, 2024

Увидев машину мечты, мужчина расплакался и поблагодарил учеников.

Он сказал, что никогда не забудет этот замечательный день.

«С тех пор, как мы познакомились с Фрэнсисом, он был очень добр и дружелюбен, а иногда даже молился за нас. Он сказал, что всегда хотел купить Jeep Wrangler, но никогда не мог себе этого позволить, поэтому мы организовали кампанию, чтобы собрать сумму, которой хватит для покупки», – пояснил один из школьников.

А 7 сентября в школе США произошла очередная стрельба.