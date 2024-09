В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

Ученики средней школы в американском штате Вирджиния подарили любимому сторожу автомобиль его мечты, сообщает Zakon.kz.

В сентябре прошлого года, перед своим днем рождения, ученики спросили сторожа Фрэнсиса Апраку, что бы он хотел в подарок. Мужчина ответил, что цель его жизни – купить когда‑нибудь Jeep Wrangler. За полгода до следующего дня рождения Фрэнсиса ученики решили исполнить его мечту. Об этом пишет People.

Вместе с друзьями и некоторыми родителями они запустили сбор на платформе GoFundMe. Информацию о сборе стали рассылать организациям и другим родственникам учеников. За первые два дня на исполнение мечты сторожа удалось собрать пять тысяч долларов, а за месяц сумма достигла 20 тыс. Ученики обналичили деньги и ко дню рождения Фрэнсиса купили ему вишнево-красный джип.

A Ghanaian man living in the US, Mr. Francis Apraku, left awestruck after a group of students at James Madison High School, where he works as a custodian, surprised him with a $20,000 Jeep Wrangler. The students praised him for his consistently cheerful mood and revealed that… pic.twitter.com/onYH40GmmV

