В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

Ученики средней школы в американском штате Вирджиния подарили любимому сторожу автомобиль его мечты, сообщает Zakon.kz.

В сентябре прошлого года, перед своим днем рождения, ученики спросили сторожа Фрэнсиса Апраку, что бы он хотел в подарок. Мужчина ответил, что цель его жизни – купить когда‑нибудь Jeep Wrangler. За полгода до следующего дня рождения Фрэнсиса ученики решили исполнить его мечту. Об этом пишет People.

В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

Вместе с друзьями и некоторыми родителями они запустили сбор на платформе GoFundMe. Информацию о сборе стали рассылать организациям и другим родственникам учеников. За первые два дня на исполнение мечты сторожа удалось собрать пять тысяч долларов, а за месяц сумма достигла 20 тыс. Ученики обналичили деньги и ко дню рождения Фрэнсиса купили ему вишнево-красный джип.

Увидев машину мечты, мужчина расплакался и поблагодарил учеников.

В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

Он сказал, что никогда не забудет этот замечательный день.

В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

«С тех пор, как мы познакомились с Фрэнсисом, он был очень добр и дружелюбен, а иногда даже молился за нас. Он сказал, что всегда хотел купить Jeep Wrangler, но никогда не мог себе этого позволить, поэтому мы организовали кампанию, чтобы собрать сумму, которой хватит для покупки», – пояснил один из школьников.

В США школьники подарили сторожу Jeep Wrangler

А 7 сентября в школе США произошла очередная стрельба.

youcanchoose

Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Кадыров присвоил Михалкову звание заслуженного деятеля искусств Чечни

Дуров согласился сотрудничать с правоохранительными органами Франции

Дуров согласился сотрудничать с правоохранительными органами Франции

Трамп и Харрис высказались о новом раунде дебатов

Трамп и Харрис высказались о новом раунде дебатов

Полиция США поблагодарила известного музыканта за спасение женщины от самоубийства

Полиция США поблагодарила известного музыканта за спасение женщины от самоубийства

Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре млн долларов

Письмо Эйнштейна продали на аукционе за четыре млн долларов

Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

Десятки аргентинцев пострадали во время акции против изменения расчета пенсий

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.