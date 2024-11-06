В Великобритании удалось спасти гигантских пауков от вымирания

В Великобритании удалось спасти гигантских пауков от вымирания

Сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании восстановили популяцию вымирающего вида пауков Dolomedes plantarius. Примечательно, что этот огромный паук может дорасти до размеров крысы. Переживать не стоит. Они совершенно неопасны для человека, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что в 2010 году эти пауки оказались на грани исчезновения, поскольку люди практически уничтожили их среду обитания. Тогда ученые нашли лишь несколько выживших особей.

В 2011 году Честерский зоопарк запустил программу по разведению и возвращению пауков в дикую природу. Специалисты бережно выращивали молодняк, следя за тем, чтобы пауки не навредили друг другу.

Уже через 14 лет удалось возродить популяцию этих крупных пауков – теперь, как отмечено в публикации издания The Independent, в зоопарке насчитывается 10 тысяч самок.

Dolomedes plantarius известны своим внушительным размером: их размах ног может достигать 8 см, а тело покрыто рисунком из светлых полос. Они могут плести паутину диаметром до 25 см и вырастают до размеров, сравнимых с крысой.

Особенность этих пауков заключается в их полуводном образе жизни. Они обитают на пойменных лугах и в низинных болотах. Могут быстро бегать по воде, погружаться в нее. Во время охоты пауки долго и неподвижно сидят, при этом их задние ноги находятся на растительности, а передние – на поверхности воды.

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