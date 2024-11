В Великобритании удалось спасти гигантских пауков от вымирания

Сотрудники Честерского зоопарка в Великобритании восстановили популяцию вымирающего вида пауков Dolomedes plantarius. Примечательно, что этот огромный паук может дорасти до размеров крысы. Переживать не стоит. Они совершенно неопасны для человека, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что в 2010 году эти пауки оказались на грани исчезновения, поскольку люди практически уничтожили их среду обитания. Тогда ученые нашли лишь несколько выживших особей.

В 2011 году Честерский зоопарк запустил программу по разведению и возвращению пауков в дикую природу. Специалисты бережно выращивали молодняк, следя за тем, чтобы пауки не навредили друг другу.

Уже через 14 лет удалось возродить популяцию этих крупных пауков – теперь, как отмечено в публикации издания The Independent, в зоопарке насчитывается 10 тысяч самок.

Ten years ago we helped release THOUSANDS of GIANT spiders back into the UK! 🕷️🇬🇧The fen raft spiders were bred right here at the zoo, and we’re super happy to report there’s now more than 10,000 breeding females… and they’ve just had the biggest mating season on record! 👀… pic.twitter.com/xXvpRe24iU

— Chester Zoo (@chesterzoo) October 30, 2024