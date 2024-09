Видео первого выхода непрофессионалов в открытый космос распространилось в Сети

12 сентября экипаж корабля Crew Dragon осуществил первый в истории выход непрофессионалов в открытый космос, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что за бортом корабля по очереди побывали двое космических туристов – командир и спонсор проекта Джаред Айзекман и пилот, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис.

#Watch | Billionaire entrepreneur Jared Isaacman, who chartered the Polaris Dawn mission stepped out of the #SpaceX Crew Dragon capsule for the first-ever privately funded and all-civilian crew conducted spacewalk. #Space #Spacewalk pic.twitter.com/f9flUaOVAf

— Moneycontrol (@moneycontrolcom) September 12, 2024