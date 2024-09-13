Видео первого выхода непрофессионалов в открытый космос распространилось в Сети

Видео первого выхода непрофессионалов в открытый космос распространилось в Сети

Видео первого выхода непрофессионалов в открытый космос распространилось в Сети

12 сентября экипаж корабля Crew Dragon осуществил первый в истории выход непрофессионалов в открытый космос, сообщает Zakon.kz.

Иностранные СМИ пишут, что за бортом корабля по очереди побывали двое космических туристов – командир и спонсор проекта Джаред Айзекман и пилот, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис. 

Выход в космос состоялся на высоте около 738 км над Землей.

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