Видео с заложником, похищенным в Израиле более 420 дней назад, опубликовал ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС опубликовало очередное видео с одним из заложников, похищенным более 420 дней назад, на видео гражданин Израиля и США Идан Александр обращается к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Haaretz, 20-летний парень иммигрировал в Израиль из Нью-Джерси и поступил на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он был похищен бойцами ХАМАС 7 октября 2023 года с нефункционирующего КПП «Кисуфим» на границе с сектором Газа.

На видео заложник просит глав США и Израиля сделать все возможное для освобождения заложников в Газе. Он также призывает израильскую общественность выходить на улицы и протестовать с требованием сделки по освобождению заложников.

СМИ пишут, что видео записано спустя ровно год с предыдущей сделки с ХАМАС, в рамках которой из сектора Газа удалось спасти 105 заложников.

По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти на родину. Отметим, что среди заложников дети, женщины и пожилые люди.