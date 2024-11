Видео с заложником, похищенным в Израиле более 420 дней назад, опубликовал ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС опубликовало очередное видео с одним из заложников, похищенным более 420 дней назад, на видео гражданин Израиля и США Идан Александр обращается к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и избранному президенту США Дональду Трампу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Haaretz, 20-летний парень иммигрировал в Израиль из Нью-Джерси и поступил на службу в Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он был похищен бойцами ХАМАС 7 октября 2023 года с нефункционирующего КПП «Кисуфим» на границе с сектором Газа.

На видео заложник просит глав США и Израиля сделать все возможное для освобождения заложников в Газе. Он также призывает израильскую общественность выходить на улицы и протестовать с требованием сделки по освобождению заложников.

СМИ пишут, что видео записано спустя ровно год с предыдущей сделки с ХАМАС, в рамках которой из сектора Газа удалось спасти 105 заложников.

По израильским данным, в плену у палестинского движения ХАМАС до сих пор остается 101 человек, включая тех, кого считают погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были возвращены 154 человека, считая погибших заложников, тела которых удалось вывезти на родину. Отметим, что среди заложников дети, женщины и пожилые люди.

BREAKING: Hamas released a propaganda video with a sign of life from American-Israeli hostage Edan Alexander.Edan stated that he has been held for over 420 days, indicating the video was recently filmed.The hostages cannot wait another day in this hell. Bring them home NOW. pic.twitter.com/wR0lCL09yn

— Hen Mazzig (@HenMazzig) November 30, 2024